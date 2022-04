Mia Khalifa responde las dudas sexuales más buscadas en Google

Con el crecimiento de internet en las décadas pasadas, las personas comenzaron a utilizarlo cada vez más para resolver sus dudas sobre casi cualquier tema, por lo que es la principal fuente de información sobre sexualidad para el grueso de las personas.

Debido a esto, la exactriz porno Mia Khalifa contestó para la revista Men's Health las preguntas más buscadas en Google sobre sexualidad.

Khalifa es una de las figuras más conocidas del contenido sexual explícito en todo el mundo, por lo que tiene cierta autoridad para hablar sobre las dudas más comunes sobre sexualidad entre las personas.

¿Dónde está el punto G?

La pregunta más buscada es –¡oh sorpresa– dónde está el punto G de las mujeres, de acuerdo con los datos de Google. Desde hace años, el punto G de las mujeres es uno de los tópicos recurrentes a la hora de hablar sobre sexualidad y el placer femenino.

Al respecto, Mia Khalifa explicó que el punto G de las mujeres se encuentra en la pared superior de la vagina, entre la entrada de la cavidad y el cérvix. La exactriz detalla que, si se está viendo el cuerpo de frente, para alcanzarlo el movimiento debe ser hacia arriba y atrás. Agregó que se puede identificar porque se trata de una superficie rugosa, como la cascara de una nuez.

A pesar de que la estimulación del punto G suele estar asociada con un mayor placer, debido a que en esta zona se estimula la estructura interior del clítoris, cada persona puede disfrutar o no de esta práctica, por lo que en realidad se trata de conocer las preferencias de cada pareja sexual.

En este sentido, la ahora comentarista de deportes señaló que en su caso disfrutaba más de la estimulación en la parte exterior del clítoris, aunque recalcó que el caso de cada mujer es diferente.

¿Cómo lograr un orgasmo en la mujer?



Siguiendo la misma línea, la siguiente pregunta más buscada es ¿cómo conseguir un orgasmo en la mujer? Al respecto, Khalifa mantuvo su postura sobre la subjetividad del asunto, ya que depende de los gustos de cada persona.

Sin embargo, explicó que en la mayoría de los casos las mujeres necesitan de bastante juego previo antes de siquiera pensar en tener un orgasmo. "No se trata sólo de encontrar el punto G", señaló la exactriz, "sino de muchos factores, cómo los besos o si la mujer quiere un trato tierno o quizá más rudo".

Igualmente, aseguró que no existe un tiempo establecido para el juego previo, sino que se trata de interpretar el ambiente, responder a ella y a lo que está haciendo: si ella está marcando el camino, ¡síguela!

¿Lo estoy haciendo bien?

Si las búsquedas anteriores tenían que ver con cómo dar placer, la siguiente duda es lógico que sea si se está consiguiendo. Sobre esta asunto Mia opinó que la respuesta no es preguntarlo directamente.

"Escúchala. Si gime, lo está disfrutando. Si tiembla o su parece que le están haciendo un exorcismo, se está acercado. Eso generalmente es una buena señal", detalló.

¿Cómo hacer crecer el pene manualmente?

Por obvias razones esta no era una pregunta que pudiera responder la exactriz, y de hecho no existe evidencia científica de que el pene se pueda agrandar sin un procedimiento quirúrgico; por consiguiente, Khalifa respondió sobre si realmente el tamaño importa.

"No creo que el tamaño importe realmente. El mejor sexo que he tenido definitivamente no fue con el hombre mejor dotado con el que he estado", aseguró.

Por otro lado, señaló que en su caso el clímax se trata más de cómo se sienta sobre la otra persona que sobre lo que está haciendo.

"No puedo hablar por otras mujeres, pero yo en definitiva les diría que no dejen de abrirle la puerta a su pareja ni el juego previo. Todos esos factores influyen en el clímax de una mujer".

Sin embargo, Khalifa admitió que sí puede ser "demasiado pequeño", aunque si hace todo lo demás lo más probable es que su pareja lo deje pasar, y en el caso de que realmente el pene sea pequeño, recomendó usar una almohada bajo la espalda de ella y aprovechar distintos ángulos.





Aunque la cuestión del tamaño suele ser un tema recurrente entre los hombre, de acuerdo con la clínica especializada Mayo Clinic, diversos estudios han encontrado que en la mayoría de los casos, quienes sienten que tienen un pene pequeño se encuentran dentro del tamaño promedio.

¿Cuánto debe durar el sexo?

La duración de las relaciones sexuales es otro de los puntos que mayor discusión genera entre las personas, alimentada en gran parte por los mitos sobre el sexo que ha dejado la pornografía. Por lo que la opinión de Mia Khalifa, una antigua estrella de esta industria, resulta bastante reveladora.

Al ser cuestionada sobre este asunto, la exactriz contestó tajantemente que el sexo (entendiendo sólo la penetración) debería durar entre siete y 15 minutos.

Aunque Khalifa aclara que esta es sólo su opinión, ésta parecería coincidir con la respuesta promedio de las parejas, al menos según algunos estudios publicados en el Journal of Sexual Medicine, el cuál recogió las experiencias de 500 personas de cinco nacionalidades.

No obstante, la sexualidad no se puede reducir al acto de la penetración: como la misma exactriz comentó anteriormente, el juego previo es una parte sumamente importante, aunque no se considere dentro de la relación sexual en sí misma.

Cabe señalar que, si bien Mia Khalifa no es una experta en sexualidad, al menos en cuanto a un grado académico se refiere, escuchar las opiniones de una antigua estrella de la industria pornográfica sobre las dudas que tienen las personas sobre el sexo puede ser algo muy importante, considerando que precisamente el contenido sexual explícito es, en muchos casos, lo que moldea el panorama erótico de una gran parte de la población.