Millones de dólares por Hacienda Puchegüín: ecologistas luchan por comprar la histórica propiedad

Un grupo de ambientalistas de varios países busca reunir una millonaria suma para comprar las más de 132 mil hectáreas de terreno que tiene la Hacienda Puchegüín, ubicada en la patagonia chilena, la cual está a la venta desde 2022.

De acuerdo con Conserva Puchegüín, el terreno carece de protección legal y ambiental que la blinde de proyectos de alto impacto, por lo que tomaron la decisión de recaudar fondos para adquirirlo.

El objetivo es reunir 78 millones de dólares que además de asegurar la compra, permitirían elaborar un plan de conservación que se implementaría los próximos 7 años.

¿Por qué la Hacienda Puchegüín es importante?

La historia de este espacio natural data desde 1924, pues la comunidad agrícola de Puchegüín se estableció ahí para llevar a cabo sus actividades sin perjudicar al medio ambiente, que aunado a la falta de rutas y a su ubicación, permitió que se conservara.

En ese momento, el espacio tenía una extensión de 250 mil hectáreas, pero para 1990 se redujo a 132 mil por las solicitudes de títulos de propiedad de agentes privados.

De acuerdo con la organización de ambientalistas Conserva Puchegüín, a finales de la década de 1990, el Valle Cochamó, lugar donde se encuentra este espacio natural, se enfrentó a las primeras amenazas importantes: proyectos para desarrollar un camino maderero y una ruta internacional amenazaban con impactar negativamente el medio ambiente y el estilo de vida local.

Ven la esperanza de recuperar la Hacienda Puchegüín

Quien tuvo la iniciativa de buscar la compra de este espacio natural fue la organización Puelo Patagonia, quien buscó aliados para alcanzar el objetivo de adquirir el terreno que el empresario chileno Roberto Hagemann puso a la venta.

A la búsqueda de la conservación de Puchegüín se unieron las organizaciones The Nature Conservancy, Freyja Foundation, Patagonia, Inc. y The Wyss Foundation, quienes juntas forman Conserva Puchegüín

Con la compra de Hacienda Puchegüín, los ambientalistas buscan, entre otras cosas, impulsar el desarrollo económico sostenible de la comunidad, mejorar la infraestructura y los servicios de la zona e implementar un modelo de conservación participativo, innovador y replicable en otras partes del mundo.