Mario Kart Tour estrena modo multijugador en dispositivos iOS

Uno de los títulos que más éxito ha tenido desde su nacimiento ha sido Mario Kart, el juego de carreras de los personajes de Nintendo que logró tomar la fórmula del éxito desde el primer momento que apareció en la Super Nintendo.

El juego ha sido recientemente lanzado para los dispositivos móviles y que ya supera las 123 millones de descargas y ha conseguido cerca de 37.4 millones de dólares en el primer mes de lanzamiento.

La aplicación está disponible para dispositivos iOS y Android, aunque intenta trasladar las mecánicas de casi todos los juegos de la franquicia, muchos usuarios han tenido malas experiencias con los controles, además de que los rivales eran los usados por la IA.

Seguramente la aplicación se volverá de las más descargadas nuevamente, luego que este fin de semana por fin sea implementado el modo multijugador, el cual es la esencia del videojuego para muchos gamers.

La mala noticia, es que el modo multijugador estará disponible primero en los dispositivos iOS, por lo que aquellos con un teléfono Android deberán esperar un poco más para poder emplear la nueva modalidad.

Este modo permitirá hasta siete usuarios diferentes participar en una carrera y podrán ser personas que estén en nuestra lista de amigos, o cualquier persona del mundo que tenga una cuenta en la aplicación y que además tenga conexión a internet.





Multiplayer for #MarioKartTour comes out on Mar. 8, 8 PM PT! You can compete against seven other players, whether they're in-game friends, nearby, or around the world. Are you ready to play? pic.twitter.com/IRwBONq560 — Mario Kart Tour (@mariokarttourEN) March 3, 2020





