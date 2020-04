Prolonga la vida de tus muebles con estos tips  de limpieza

Es probable que la permancencia en el hogar por el Covid- 19 te haga ver detalles a tu alrededor que antes, por el ajetreo, no habías notado: Que si las puertas de madera, el cuero de los sillones o incluso la tela de la cortina, todos necesitan y “aclaman” para que ahora que estás ahí le des mantenimiento.



Cada material tiene sus especificaciones de limpieza y sus medidas de protección para asegurar una vida más prolongada. No lo tomes a la ligera, no pases el mismo trapo o solución en la sala o en la cocina. Para saber qué cuidados darle, recorrimos a los consejos de Adriana Hoyos Furnishings, experta en diseño y muebles

Textiles

-Protege la tela de la luz solar directa; esto evitará la decoloración y envejecimiento de los materiales.

-En cuanto a la limpieza diaria, usa un paño suave para eliminar el polvo y evita las aspiradoras porque pueden dañar el acolchado y la tapicería.

- En caso de manchas, intenta actuar lo antes posible con un paño blanco y bien limpio, humedecido con agua tibia. Hazlo de los bordes hasta la parte interna y deja que la tela se seque con la corriente de aire libre.

Madera

-Este material es muy sensible a los líquidos. Por lo tanto, al limpiar usa agua en pequeñas cantidades con un paño húmedo, posteriormente usa un paño seco.

-Evita la exposición directa al sol, también puede alterar el color de la madera y la laca.

-No uses productos que contengan acetona, amoníaco, cloro y solventes, cualquier producto abrasivo y cera para muebles.

Cortesía

Cuero

-Protege el cuero de la luz solar directa y de fuentes de calor para evitar su decoloración.

-Para la limpieza general usa únicamente un paño suave y seco. En caso de manchas, realiza una intervención inmediata y trate la superficie con un paño blanco limpio y humedecido con agua tibia (desde los bordes hasta el corazón).

-No frotes demasiado la superficie.

-Evita el uso de solventes o el alcohol que pueden dañar para siempre el aspecto de este material.

Metal

-Nunca uses limpiadores con alcohol o solventes, prefiere el algodón fino o paños extras suaves al limpiar.

-Presta la máxima atención al realizar estas operaciones para evitar rayar la superficie.



Vidrio

-Aplica limpiacristales a un paño suave para evitar el rociado directo o excesivo hacia el producto, así no dañarás los acabados.

-Elimina el polvo con un paño húmedo.

-Si es necesario, el vidrio puede limpiarse con alcohol diluido con agua o detergente de vidrio y luego secarse con un paño suave.

Y SI QUIERES COMPRAR...

Si estás decidido estrenar y adquirir un mueble vía internet, Procuraduría Federal del Consumidor sugiere fijarse en ciertos aspectos a la hora de comprar: “ el listado de precios actualizado, que mantenga a la vista las características del mueble como son: modelo, material, color, acabados, dimensiones, calidad, marca y costo total del bien. En caso de que se trate de un paquete de muebles te deberán especificar el número de piezas y el costo de cada una de ellas”.

¿Sufres de insomnio? Descubre estos planetas en el cielo





Te recomendamos el podcast⬇

Apple Podcasts

Google Podcasts

Omny