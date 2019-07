¡Mueran de envidia! Niño youtuber logra entrevistar a Del Toro

Luego de que concluyera el tan esperado concierto "En Casa con Mis Monstruos Sinfónico" en Jalisco, el cineasta Guillermo del Toro fue entrevistado por un pequeño youtuber.

En dicha entrevista, Titi Pro MX le pregunta a Guillermo del Toro cuando comenzó su amistad con los monstruos, a lo que el cineasta contestó: "Desde chiquitito. Desde la cuna, de hecho (..) yo veía monstruos y les dije que fueran mis amigos para que me dejaran ir al baño porque no podía ir al baño, me daba miedo".

Asimismo, le cuestionó sobre cuándo empezó a hacer películas reales. Del Toro respondió: "A los ocho años empecé a hacer peliculitas chiquitas, pero no sabía que me iba a dedicar a eso, y luego a los 14 empecé ya más enserio y ya bien bien a los 17".

Finalmente Guillermo del Toro le ayudó a Titi Pro MX a despedir la exclusiva de su canal de youtube, el cual cuenta con 103 seguidores y fue creado por este pequeño para "interactuar con otras niñas y niños de todo el mundo”".

Su video hasta el momento lleva 1960 visualizaciones por lo que el cineasta tapatío pidió a sus seguidores a través de su cuenta de Twitter que dieran un RT a la entrevista exclusiva y a suscribirse al canal de Youtube de este audaz reportero.