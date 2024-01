Alas de papel: mujer crea prótesis para mariposa herida

El amor por los animales es una de las cualidades que los humanos parecen haber olvidado; sin embargo, aún hay quienes albergan una gran compasión por estos seres como una la joven Flor que rescató a una mariposa y hasta le creó un ala de papel.

La joven Flor contó a través de su cuenta de X que había encontrado una mariposa "en las últimas"; una de sus alas estaba totalmente rota y la otra apenas se movía. A pesar de verla muy malherida, la joven decidió ver qué podía hacer por la pequeña mariposa.

“Hace un ratito me encontré esta mariposa así y en mi momento más racional del día LE ARMÉ UNAS ALAS CON PAPEL DE CALCAR y a contra de todo pronóstico LAS PUEDE MOVER Y ESTÁ COMIENDO”, publicó en su tuit junto a varios videos.

Una joven de gran corazón

Flor cuenta que vio a la mariposa muy herida, y si bien ella no es bióloga ni experta, ella buscó la manera de aliviar la aflicción del animalito. Con papel de calcar y mucha precisión, la joven hizo la forma de una ala y con mucho cuidado pegó el injerto.

Hace un ratito me encontré esta mariposa así (le faltaban las dos alas izquierdas y estaba re en las últimas) y en mi momento mas racional del día LE ARMÉ UNAS ALAS CON PAPEL DE CALCAR y a contra de todo pronóstico LAS PUEDE MOVER Y ESTÁ COMIENDO AAAAAA 🌻🦋🧡🦋✨🦋🦋🦋🦋 pic.twitter.com/WYgIcOCOwc — 𝑭𝒍𝒐𝒓 𝑴𝒂𝒈𝒂𝒍𝒊 (@Flor_Magali13) January 28, 2024

En las fotos puede verse a la mariposa agitando su ala y tratando de volar con ella y tras varios intentos logra acoplarse a ella.

aaaa el progreso q tuvo en 2 horas la AMOOOO DALE LOCA 1% POSIBILIDADES 99% FE pic.twitter.com/mrbjJA9mBQ — 𝑭𝒍𝒐𝒓 𝑴𝒂𝒈𝒂𝒍𝒊 (@Flor_Magali13) January 29, 2024

La mariposa le tomó confianza se le veía practicando en en la mano de la joven quien la apoyaba para que poco a poco retomara el vuelo.

También contó que, al no contar con los conocimientos suficientes tuvo que investigar sobre el cuidado de las mariposas. Comentó que la mejor manera de crear un injerto es con otra ala o plumas.

La mariposa esta bien (antes no podia siquiera quedarse parada), ahora revolotea bajito y come, todavia no llega a volar alto, pero creo que es un re logro teniendo en cuenta que le faltaba casi en su totalidad el par izquierdo de alas. Van algunas fotos en el jardín pic.twitter.com/mEHKYGjqJE — 𝑭𝒍𝒐𝒓 𝑴𝒂𝒈𝒂𝒍𝒊 (@Flor_Magali13) January 29, 2024

Al final dedicó un mensaje donde expresó que no pensaba su acción se hiciera viral y llamó a las personas a tener más empatía por tanto por los animales, como por los humanos.

“Me parece que lo más lindo de esto es ver cómo puede conmoverle a tanta gente un gesto tan pequeño en un INSECTO, así que aprovecho a recordar que tengamos la misma empatía con el resto de animales (y humanos), y que nuestro accionar y consumo sigan esa misma filosofía”.