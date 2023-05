Mujer muere en elevador y descubren su cuerpo tres días después

Una mujer de 38 años murió tras caer por el hueco de un elevador en Indonesia, donde su cuerpo fue encontrado tres días después.

De acuerdo con la autoridades, la víctima identificada como Aisiah Sinta Dewi, se encontraba el 24 de marzo en el Aeropuerto Internacional de la ciudad de Medan, cuando ingresó a uno de los elevadores.

Las cámaras de seguridad captaron el momento en el que la mujer entra al elevador para dirigirse al segundo piso, sin embargo, al llegar ahí no se percata que las puertas que se encuentran a su espalda son las que se abren para dejarla salir.

La mujer al pensar que se encontraba atrapada, se ponerse nerviosa y comienza presionar frenéticamente los botones de emergencia mientras intenta abrir las puertas.

Tras no conseguir salir, Aisiah decide llamar a su sobrina para contarle sobre la emergencia, sin embargo, mientras sigue hablando las puertas al frente finalmente se abren pero la mujer sale sin darse cuenta que hay un hueco y es ahí cuando cae al vacío.

Posteriormente, su hermano Raja Hasibuan relató al portal Detik que denunciaron su desaparición, pero no fue hasta el día 27 cuando encontraron su cadáver luego de que algunas personas se quejaran del mal olor procedente del ascensor.

¿Qué dijeron las autoridades sobre el accidente?

Por su parte, Dedi Al Subur, jefe de comunicaciones corporativas del aeropuerto, indicó que el accidente se debió a un mal funcionamiento del ascensor.

Además, de señalar que la propia Dewi había intentado forzar las puertas para abrirlas, sin embargo, el hermano de la víctima dijo que había "mala seguridad en el ascensor" y no creía que su hermana tuviera la culpa.

En entrevista para el canal CNN Indonesia, Abyadi Siregar, el director de la Oficina para el Defensor del Pueblo de la provincia de Sumatra del Norte, rechazó lo dicho por el jefe de comunicaciones y señaló que fue negligencia por parte del aeropuerto.

"El accidente está relacionado con una supuesta negligencia en el mantenimiento de las instalaciones e infraestructura del aeropuerto", dijo.