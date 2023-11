Música de Taylor Swift podría salvar vidas: las canciones recomendadas para dar RCP

La Asociación Americana del Corazón (AHA, por sus siglas en inglés) dio a conocer que tres canciones de Taylor Swift pueden salvar vidas, pues su ritmo es el adecuado para seguir en caso de que requieras hacer una Reanimación Cardio Pulmonar de emergencia (RCP).

La RCP es una técnica que es útil en muchas situaciones de emergencia, como un ataque cardíaco o un ahogamiento, situaciones en las que la respiración o los latidos del corazón de una persona se han detenido.

Te podría interesar: Canciones de Coldplay y Adele ayudan a reducir el estrés y la ansiedad, revela estudio

En estos casos, la AH recomienda comenzar con RCP haciendo compresiones fuertes y rápidas en el pecho. Desde hace varios años, se había recomendado seguir el ritmo de la famosa canción "Stayin Alives" de la agrupación Bee Gees, para hacer esta maniobra de emergencia, pero para los que no la conocen, ahora pueden usar de referencia a Taylor Swift.

Doble Vía Al ritmo de Thriller, miles de personas bailan la famosa canción de Michael Jackson en NY

Una de las canciones que aprobó la AHA es Sparks Fly, del álbum Speak Now, pues tiene 117 beats por minuto, lo que la hace ideal para realizar dicha maniobra de emergencia. Del mismo modo, se recomendó Welcome to New York, por tener el mismo número de beats.

La tercera canción de Taylor Swift que recomendó la AHA, fue Love Story, pues gracias a sus 119 beats por minutos, tiene lo necesario para usarla de referencia en la RCP. El mismo caso es para Enchanted por sus 107 beats.

¿Qué otras canciones sirven para mejorar la salud?

Otra de las artistas que puede salvar varias vidas gracias a su música es Ángela Aguilar, con La Basurita, Camila Cabello con Señorita y Karol G con Provenza, pues cada una cuenta con 110, 116 y 111 beats por minuto, respectivamente.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

La música puede ayudar de diversas formas a mejorar la vida de las personas, incluso un grupo de científicos en Reino Unido hicieron un estudio sobre canciones que ayudan a reducir el estrés. Sorprendentemente hay canciones de Adele y de Coldplay que te ayudan a lidiar con esan ansiedad y a cuidar de tu salud.