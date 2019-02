¿Jedi o lado obscuro? En Francia ya es deporte combatir con sables de luz

Una de las escenas y artículos que se han quedado en la cultura pop mundial son los sables de luz de los Jedi de Star Wars, las espadas de láser que usaba Luke Skywalker y el propio Darth Vader, además del característico sonido.

La popularidad de las épicas escenas de las películas, saltaron las pantallas para convertir los sables de luz en un deporte similar a la esgrima, las réplicas de estos objetos de combate están elaborados con policarbonato de alta resistencia.

De hecho, ahora la Federación Francesa de Esgrima, recién reconoció el sable de luz como una disciplina oficial. Esta se une a las variantes que existen del deporte.

Pero no por este reconocimiento, lo veremos en los próximos juegos olímpicos, pues son muchas normas las que deciden si una categoría participará o no en un evento tan importante como ese. via GIPHY

Ahora cuando vayas al supermercado y veas un juguete de sable de luz, recuerda que tendrá la misma categoría que una raqueta, un bat de béisbol o cualquier otro instrumento deportivo.

¿Cuáles son las normas que deberán seguir los que conforman este deporte?

Los duelos tendrán una duración de tres minutos como máximo.

El toque será valido cuando la punta del sable se encuentre detrás del contrincante antes de golpear.

Los puntos varían de acuerdo al lugar del cuerpo en que pegan, por ejemplo: cabeza y torso equivalen a cinco puntos.

Los jugadores deberán contar con la protección adecuada durante el combate.

El primero en llegar a un total de 15 puntos ganará. via GIPHY

