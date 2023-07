Pequeña heroína: niña de 6 años salva la vida de su madre gracias a un dispositivo Alexa

Emma Anderson, una mujer de Robroyston, en Escocia, tuvo que cambiar su manera de vivir después de ser diagnosticada con una enfermedad del corazón, pero quien se ha convertido en su heroína es su hija de seis años.

Tras recibir la noticia de que padecía miocardiopatía hipertrófica, Anderson le dio instrucciones a su pequeña Darcey ante cualquier emergencia, las cuales llevó a cabo de manera exitosa salvándole la vida en dos ocasiones.

Gracias a que configuró un dispositivo de voz Alexa, Darcey, que sabía que su madre tenía un "corazón dolorido", pudo alertar a los servicios médicos cuando vio que Emma estaba teniendo una complicación.

"Configuré a Alexa para que si me desmayaba o no me sentía bien. Todo lo que tenía que hacer era decir: 'Alexa, llama a ayuda', y eso llamaría a mi madre que vive a la vuelta de la esquina", dijo Anderson a la BBC Radio Scotland.

Aunque en otra ocasión logró conversar con la operadora para solicitar una ambulancia, ya que su mamá estaba totalmente indispuesta.

"Ha tenido que llamar a Alexa un par de veces, incluso una vez llamó a una ambulancia por su cuenta. En esa ocasión yo estaba muy mal”, dijo.

Emma Anderson consiguió un trasplante

Además de la preocupación de poner sobre su hija una responsabilidad tan importante, Emma también sufría por no poder realizar actividades cotidianas para pasar tiempo con Darcey.

"Fui a mi chequeo de rutina y me dijeron que se había puesto muy mal y que ya no podía esperar más, tenían que ponerme en una lista urgente”, pues la mujer podría perder la vida en poco tiempo.

Emma Anderson estaba grave cuando recibió un transplante. Foto: Cortesía Emma Anderson

Después de 10 días de la noticia, en abril de 2022, Emma recibió la noticia de que había un corazón disponible. Luego de su recuperación pudo hacer cosas que veía lejanas; se casó y logró acompañar a su hija en sus actividades.

"Desde mi trasplante, ahora tengo una vida totalmente nueva.Puedo caminar a la escuela y recoger a Darcey y caminar de regreso, algo que nunca pude hacer antes”.

Además agregó: “durante la Pascua logré llevar a Darcey a nadar y al parque de juegos, al parque de la granja, cosas simples que no podía hacer antes. Puedo ser una madre ahora".