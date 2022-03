Niños cantan versión feminista de “Arroz con leche” y se vuelven virales

¿Sabías que la canción de “Arroz con leche” tiene una nueva versión? La melodía infantil que muchos de tus padres o abuelos recuerdan de la infancia ahora tiene una nueva letra, misma que ha dejado de lado el machismo que se podía escuchar en ella; ahora un grupo de niños cantaron el nuevo tema con letra feminista y el video se volvió viral en las redes sociales.

Fue a través de TikTok donde el usuario @eduxrdo.ev1, quien es el profesor de los alumnos, dio a conocer la publicación donde aparecen los infantes y se escuchan cantando gustosos, la nueva letra modificada.

No obstante, en otro video, el docente explicó que se trata de un grupo de pequeños de tercer grado y habló sobre cómo fue planeada esta actividad musical para los estudiantes, ya que muchos señalaron críticas de que los niños no saben entender el contexto y significado de la melodía.

“Antes de que ellos salieran a cantar esta canción, yo les enseñé las dos versiones, la original y esta nueva versión. Previo a que la cantaran s hizo un análisis dentro del salón, fue un análisis muy enriquecedor en donde los niños comprendieron la intención de las canciones”, comentó el profesor, luego de afirmar que ellos se inclinaron a cantar esta segunda versión porque les gustó más.

Y es que, hay que recordar que la canción original, misma que muchos cantaron en el preescolar o jugando, tenía una letra que hoy en día se puede calificar de “machista”, pues en ella se asegura que la persona que la canta se casará con una mujer que sepa hacer varias labores domésticas.

“Arroz con leche me quiero casar, con una señorita de Portugal. Que sepa tejer, que sepa bordar, que se sepa las tablas de multiplicar. Que sepa barrer, que sepa planchar, que sepa abrir la puerta para ir a jugar. Con esta sí, con esta no, ¡Con esta señorita me caso yo!”.

Los tiempos han cambiado y desde el 2018 la popular canción “Arroz con Leche” fue ajustada a nuestro presente, con un mensaje feminista, borrando el machismo que se podía desprender de su letra original.

Quien ajustó estos cambios, modificó las estrofas de la canción con una composición actual que hace una invitación a que las mujeres tienen que ser independientes y luchar por sus sueños y metas, quedando de la siguiente manera:

“Arroz con leche, yo quiero encontrar a una compañera que quiera soñar. Que crea en sí misma y salga a luchar, por conquistar sus sueños de más libertad. Valiente sí, sumisa no. ¡Feliz, alegre y fuerte te quiero yo!”.

Y aunque aún no se sabe con claridad quien es el autor del cambio, la nueva versión feminista de “Arroz con leche” se viralizó rápidamente en las redes, desde hace tres años; sin embargo, a la vez también fue criticada, porque hubo muchos que no estuvieron de acuerdo con el cambio.

