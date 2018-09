Nintendo Switch evoluciona con Pokémon, conoce Let’s Go Pikachu!

Una de las franquicias más exitosas de la historia de los videojuegos se apuntala para romper cifras de ventas en un remake de su primera edición.

Te estamos hablando de, , desde Nintendo han confirmado que la renovada aventura original por la región de Kanto, llegará en un bundle con motivo del lanzamiento de ambos títulos para la consola Switch. Pokémon: Let’s Go, Pikachu!Let’s Go, Eevee!

En el video liberado hoy, podemos apreciar la consola con los controles del color de y ; además de dos imágenes de ambos en la base de la consola, y la pantalla de la misma tendrá grabada las siluetas de los dos pokémons en la parte trasera. EeveePikachu

El bundle llegará a las tiendas a nivel mundial el próximo 16 de noviembre, acompañando al lanzamiento de ambos títulos y del también ya anunciado bundle que incluye el juego y la PokéBall Plus para aumentar la inmersión del juego.

Si eres fan de este videojuego, seguro te llevarás una grata experiencia al revivir la remasterización de la nueva aventura con nuevos detalles para hacerla más desafiante; si no lo eres, es una buena oportunidad para conocer una de las franquicias más exitosas de los videojuegos en todos los tiempos.

Mientras tanto, te compartimos el video liberado esta mañana: