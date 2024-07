¿Vienen nuevas auroras boreales? Tormentas solares podrían generarlas

Las auroras boreales que aparecieron en distintos puntos del mundo en mayo pasado y, que sorprendieron a quienes lograron percibirlas, podrían volver a repetirse.

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) informó que cuatro tormentas solares se dirigen actualmente hacia la Tierra y se espera que llegan entre este martes y el jueves.

De acuerdo con el organismo, estas cortinas de luces podrán ocurrir en países como Canadá, Estados Unidos, Australia y Europa.

La NOAA indicó que el martes una tormenta geomagnética de categoría 3. A diferencia de las de mayo que alcanzaron la categoría 5, el máximo nivel, que produjeron las auroras boreales en el sur de Chile y Argentina, así como en Estados Unidos, Europa, Australia y México.

Las tormentas solares pueden venir acompañadas de eyecciones de masa coronal (CME), un flujo de plasma constituido de partículas que interactua con el campo magnético de la Tierra, estas pueden provocar poroiblemas en las redes eléctricas y de telecomunicaciones.

Auroras boreales en México

En la primavera pasada, el cielo nocturno del norte de México se iluminó con auroras boreales de color rosa y púrpura.

Miles de testigos no perdieron la oportunidad de capturar impresionantes fotografías en estados como Coahuila, Sonora y Baja California.

De hecho, antes de mayo pasado, la última vez que se registraron auroras boreales en México fue en el año 1859, en la época de la Guerra de Reforma.

Baja California fue uno de los estados donde más se apreció la aurora boreal. De esta manera se apreció desde Tecate. Foto: Reuters

En ese entonces, se registró la mayor tormenta solar en la historia de la humanidad, la cual fue nombrada como “Evento Carrington”, en honor al astrónomo británico Richard Carrington, quien reportó un avistamiento de “dos parches de luz intensamente brillantes y negros en el Sol", según el artículo “Observations of Low Latitude Red Aurora in Mexico During the 1859 Carrington Geomagnetic Storm".

Las auroras boreales del Evento Carrington aparecieron en San Luis Potosí, Guadalajara, Hidalgo, la Ciudad de México, Guanajuato y Michoacán.

En América y Europa no es habitual que se registren las auroras boreales. Aquí una mirada al fenómeno desde Baja California. Foto: Sergio Caro / La Voz de la Frontera

Pero ese no fue el único evento luminiscente en el país, el 14 de noviembre de 1789 se reportaron auroras boreales en lugares como la Ciudad de México y Oaxaca.

La aparición de la aurora boreal en los tiempos de la Nueva España, quedó registrada en la Gaceta de México, donde Antonio de León y Gama describió que al ver el fenómeno astronómico, él ya sabía de qué se trataba, pero le sorprendió su improbable aparición.

Ese momento fue muy impactante, tanto que muchas personas corrieron por las calles con miedo, pues pensaron que se trataba del fin del mundo.

Con información de Mario Grimaldo y AFP