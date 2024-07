Ojo de Ángel: el oasis de aguas termales en el desierto de Perú

El Ojo de Ángel, es un lugar turístico del Perú famoso por su peculiar formación, sus tonos que dan la ilusión de parecer un iris ocular y por ubicarse en una zona donde las aguas termales abundan.

Esta formación natural se localiza en el Valle de los Geíseres, ubicado al sur del Perú, en Candarave, en el departamento de Tacna.

El valle es famoso por tener características parecidas a las de un desierto con numerosos conos volcánicos, en donde existen 80 geíseres con agua hirviendo que brotan de la tierra y que crean una atmósfera parecida a la de otro planeta.

Se encuentra a más de 4 mil 300 metros sobre el nivel del mar, en la cuenca del río Calientes; desde el 2012 es parte del Sistema Regional de Áreas Naturales Protegidas.

¿Cómo es el Ojo de Ángel en Perú?

El Ojo de Ángel en Perú es un geíser formado por tres anillos, el primero con aguas de color turques, después tienen una circunferencia en color café, y en las orillas se pueden apreciar tonos naranja.

La maravilla natural está rodeada por montañas y vegetación local. El vapor de agua que sale de él puede alcanzar temperaturas entre 37 y 80 grados centígrados, de acuerdo con La República.

Aunque, el Ojo de Ángel no es apto para nadar, hay otras pozas cercanas en donde la temperatura del agua alcanza hasta los 40 grados centígrados y los turistas si pueden disfrutarla, además, los visitantes creen que estas aguas pueden ser curativas por el alto contenido de sulfuro.

La vegetación nativa está conformada por yaretas y las tolas, dos especies que pueden resistir y desarrollarse a esa altura, según Info.Perú.

La época perfecta para visitar el Ojo de Ángel en el Valle de los Géiseres es entre abril y noviembre cuando no hay lluvias.