Klaus Fuchs: la traición en el Proyecto Manhattan que permitió a Rusia tener bombas nucleares

Este fin de semana se estrenó "Oppenheimer", la esperada película de Christopher Nolan que nos cuenta la historia

La cinta nos relata un momento en la vida del físico J. Robert Oppenheimer, quien se destacó por haber trabajado a lado de un equipo de científicos durante el Proyecto Manhattan, que finalmente condujo al desarrollo de la bomba atómica.

Uno de los personajes importantes de la historia de Oppenheimer, es el físico Klaus Fuchs, quien terminó siendo un espía acusado de pasar información clasificada de Estados Unidos a los soviéticos, lo que les permitió desarrollar sus propias bombas nucleares.

Hoy te contamos los detalles de su paticipación en el proyecto durante y después de la Segunda Guerra Mundial. y la forma en que terminó traicionando al equipo de científicos de los que formó parte.

¿Quién es Klaus Fuch?

Mike Rossiter fue quien dio a a conocer la historia de Klaus Fuch a través de su libro "The Spy Who Changed the World".

De acuerdo con el escrito, Fuchs llegó a Gran Bretaña en 1933, huyendo de la Alemania nazi y se formó como Físico, donde terminó destacándose y siendo reconocido por su trabajo.

Su talento le valió trabajar en el Laboratorio Nacional de Los Álamos yformar parte del Proyecto Manhattan, donde terminó entablando una amistad con Richard Feynman, otro de los importantes físicos dentro del desarrollo de la bomba nuclear.

Lo anterior le permitió tener acceso a información importante para la realización de este tipo de bombas únicas en su especie para la época.

Fuchs pasó toda la información que pudo a los científicos soviéticos, lo que permitió que la URSS consiguiera adelantarse dos años en la creación de su propia bomba atómica, algo que terminaría logrando en verano de 1949.

¿Cómo descubrieron a Klaus Fuchs?

El principal receptor del trabajo de Fuchs era Lavrenti Beria, jefe del NKVD (la policía secreta de la URSS), quien revisaba personalmente los documentos.

Según el libro de Rossiter, el cienítifco también comenzó a trabajar para los británicos en Harwell, donde estaban desarrollando su propio programa nuclear.

Sin embargo, en 1949 su nombre salió a la luz en una operación de contraespionaje provocando que lo detuvieran.

En un principio negó ser espía, pero finalmente lo aceptó en enero de 1950, cuando también dio a conocer los nombres de otros compañeros que de igual forma estaban coludidos.

Sus actos de espionaje le valieron una condena de condenado a 14 años de cárcel.

El científico fue juzgado por pasar secretos militares a una nación aliada, pues todavía la URSS era considerada como aliada de EU y fue condenado a 14 años de prisión.