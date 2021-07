¿Por qué Paola Espinosa está recibiendo críticas de atletas mexicanos?

La clavadista olímpica, Paola Espinosa, ha recibido una serie de críticas por parte del pueblo de México y de atletas connacionales debido a su reacción en torno a la participación de Dolores Hernández y Carolina Mendoza en la prueba de trampolín de tres metros, quienes rosaron el pódium esta madrugada en los Juegos Olímpicos al quedar en cuarto lugar.

Espinosa no tardó en asegurar a través de su cuentas de Twitter que se notó su ausencia en la competición durante las competencias.

➡️"Yo me gané mi lugar", Paola Espinosa no va a JO por roces con Ana Gabriela Guevara

“Hoy era mi turno en Tokyo 2020, no hubo medalla para México. Lamento que no nos hayan dejado pelear el podio junto a Melany Hernández, como dueñas de la plaza 3m sincro, medallistas mundiales y estar entre esas ocho parejas mundiales, les dimos el diploma olímpico. Era tan viable”, señaló la clavadista mexicana.

Poco después, en otro tuit, deseo éxito a los atletas "que faltan".

Éxito a los que faltan. — Paola Espinosa 💚 (@PaolaEspinosaOf) July 25, 2021

No obstante, el comentario de Paola despertó enojo entre algunos de los atletas mexicanos, que calificaron la actitud de la deportista como soberbia, tal es el caso de la exjudoca Vanessa Zambotti quien indicó que Espinosa era su ídolo y, tras dichos comentarios, se le cayó.

"En definitiva, una medalla olímpica no te hace buena persona. Mija, entre gitanos no nos leemos la mano. Un poquito de apoyo a sus compañeras, que al final no tienen la culpa si a usted la trataron con 'injusticias'. (Se me cayó un ídolo) nahhh", dijo Zambotti.

En definitiva una medalla olímpica no te hace buena persona, mija entre gitanos no nos leemos la mano, un poquito de apoyo a sus compañeras que al final no tienen la culpa si a usted la trataron con "injusticias". ( Se me cayó un ídolo) nahhh — Vanessa Zambotti OLY (@vanessazambotti) July 25, 2021

Por su parte, Adriana Jiménez, clavadista de altura, pidió a Paola el apoyo entre atletas mexicanos y mencionó que además de ser buenos deportistas también hay que ser "buenas personas".

"El brillo de tu corazón es más grande que cualquier brillo de una medalla. Apoyémonos entre mexicanos, recordemos que no sólo hay que ser buenos atletas, sino también buenas personas", detalló Jiménez.

El brillo de tu corazón es más grande que cualquier brillo de una medalla 🥇 apoyémonos entre mexicanos, recordemos que no sólo ser buenos atletas si no también buenas personas. — Ady Jimenez (@adyjimte) July 25, 2021

"¡Otras clavadistas han demostrado mucho más nivel que ella!", arremetió más fuerte la nadadora Fernanda González, quien defendió a las clavadistas mexicanas que viajaron a Tokio. "Está quien merece estar", aseveró.

"Paola Espinosa: ¡Ya siéntese, señora! O que le diga a Ruiz q deje de usar su cuenta de Twitter. Está quien MERECE estar en Tokio y ella no merecía estar. ¿O ya se le olvidó q Carolina Mendoza le ganó en Barranquilla 2018? ¡Otras clavadistas han demostrado mucho más nivel que ella!", expresó González.

Paola Espinosa:

Ya siéntese señora!

O q le diga a Ruiz q deje de usar su cuenta de Twitter.

Está quien MERECE estar en @Tokyo2020 y ella no merecía estar. O ya se le olvidó q @caromsunshine_ le ganó en Barranquilla 2018?

Otras clavadistas han demostrado mucho más nivel que ella! — Fernanda González (@fergnzlz) July 25, 2021

Paola Espinosa recibe críticas del público mexicano

Sin embargo, los atletas no fueron los únicos que criticaron a Paola Espinosa, pues el público mexicano también los hizo. Luego de que la clavadista publicara polémico mensaje, mexicanos desaprobaron su actitud por lo que la tundieron en Twitter.