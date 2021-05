Perdimos a un amigo y fiel compañero: muere Bo, el perrito de Obama

"Era exactamente lo que necesitábamos y más de lo que esperábamos. Lo vamos a extrañar mucho", con estas palabras, el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, se despidió de su perrito Bo, quien murió este sábado a los 12 años.

A través de sus redes sociales, Obama dio a conocer el fallecimiento de uno de sus mejores amigos, tras perder la batalla contra el cáncer.

"Hoy nuestra familia perdió a un verdadero amigo y fiel compañero. Durante más de una década, Bo fue una presencia constante y gentil en nuestras vidas, feliz de vernos en nuestros días buenos, nuestros días malos y todos los días en el medio".

Ilustrando con imágenes, el expresidente recordó algunas de los buenos momentos que pasó junto a Bo, quien era un perro de agua portugués.

"Toleraba todo el alboroto que conlleva estar en la Casa Blanca, tenía un gran ladrido, pero no mordía, le encantaba saltar a la piscina en el verano, era imperturbable con los niños, vivía de las sobras alrededor de la mesa y tenía un pelo fantástico".

He tolerated all the fuss that came with being in the White House, had a big bark but no bite, loved to jump in the pool in the summer, was unflappable with children, lived for scraps around the dinner table, and had great hair. pic.twitter.com/1x4VOMsLGR — Barack Obama (@BarackObama) May 8, 2021

Bo llega a la vida de los Obama

Bo nació el 9 de octubre de 2008 en Chicago, Illinois, y su nombre es en honor a Bo Diddley, músico de R & B.

Algunos medios indican que la familia eligió esta raza "porque no sueltan casi pelo y es perfecto para las personas alérgicas" como Malia, la hija mayor del expresidente.

En abril de 2009, Bo llegó a la vida de los Obama, como un regalo del senador Edward M. Kennedy a la familia.

En enero de 2016, un hombre identificado como Scott Stockert fue arrestado por presuntamente intentar secuestrar a Bo; el sujeto guardaba una escopeta y un rifle en la cajuela de su vehículo.

Pero Bo no fue el único lomito que hizo feliz a los Obama, pues en agosto de 2013, se integró a la familia, Sunny, también una perra de agua portuguesa quien actualmente tiene ocho años.