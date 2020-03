Perritos, dosis de amor necesaria para cuarentena por Covid-19

La pandemia del Covid-19 que enfrenta el mundo obliga a la sociedad a permanecer en sus casas para evitar la propagación del virus, la buena noticia es que podrás compartir más tiempo con tu perro y así poder liberar energía y estrés.

Se calcula que en México el 80% de los dueños de perros los consideran como un miembro más de la familia, convirtiéndolos en compañeros ideales.

Foto: AFP

Y es por ello que si te encuentras en cuarentena voluntaria una de las actividades que puedes realizar son paseos con tu mascota, pero es importante que la salida sea en lugares abiertos y que no implique tener contacto con otras personas.

De esta manera, no solo él se verá beneficiado sino tú también ya que, aunque no puedas convivir con tus amigos, asistir a reuniones o al cine, podrás tener actividades que te permitan fortalecer la relación con tu perro; además, diferentes estudios han demostrado que los dueños de perros suelen sufrir menos depresión, pues estar al pendiente de sus mascotas les ayuda a no sentirse solos y ser más positivos.

Foto: AFP

Es importante tener en cuenta que la Organización Mundial de la Salud (OMS) no tiene evidencias de que este virus se transmite de mascotas a humanos o viceversa, así que puedes estar tranquilo de convivir con tu mascota de manera habitual.

Sin embargo, debes tomar medidas higiénicas como lavarte las manos después de cada paseo y limpiar las patitas de tu perro; para ello puedes utilizar un poco de gel antibacterial, toallitas húmedas o usar agua y jabón como si te lavaras las manos.

Foto: AFP

Las personas que estén enfermas o bajo atención médica debido al coronavirus deben evitar el contacto directo con sus mascotas y dejar su cuidado a otros miembros del hogar o amigos.

Ainare Ruiz, especialista de Pedigree, te recomienda algunas actividades que puedes realizar con tu perro:

Ayúdalo a liberar la ansiedad con juegos: Coloca premios dentro de un juguete de caucho, esto ayuda a fortalecer su desarrollo cognitivo y lo mantiene entretenido un buen rato.

Los premios como actividad física: Esconde sus premios o su juguete favorito, es una actividad que además de ayudarlo a fortalecer y practicar con su olfato, lo mantendrá físicamente activo buscando de un lugar al otro.

Entrenamiento, ¿qué necesita aprender o qué te gustaría enseñarle? Este tiempo en casa lo puedes ocupar para enseñarle un nuevo truco y reforzarlo con la práctica del día a día. No olvides que aprenden a través de repetición, sé constante y prémialo cuando lo haga correctamente.

Desde hace una semana estoy cuidando a los perritos de mi hermana y ps nos tocó el aislamiento juntos. Se los presento el guero es Tocino Tociné y la chiquita es Gomita Chimichanga, originarios de Chihuahua https://t.co/8A8hbvCvCM pic.twitter.com/bmdelVpXUb — tia pelucas (@fuckyoureader) March 18, 2020

¿Cómo se transmite el Covid-19?

El coronavirus se transmite esencialmente por vía respiratoria y contacto físico.

La primera se da mediante las gotitas de saliva expulsadas por el enfermo, por ejemplo cuando tose. Por eso las autoridades sanitarias recomiendan mantener una distancia interpersonal de al menos un metro.

Además, cuando tocamos superficies contaminadas, el riesgo es llevarse las manos a la cara y contaminarse mediante la boca, la nariz y los ojos.

Un estudio publicado por la revista estadounidense NEJM muestra que el nuevo coronavirus es detectable hasta dos o tres días sobre superficies de plástico y acero inoxidable, y hasta 24 horas sobre cartón.

Sin embargo, estas duraciones son teóricas, puesto que se registran en condiciones experimentales.

Foto: AFP

"El hecho de que sobreviva un poco de virus no significa que sea suficiente para contagiar a una persona que toque una superficie en cuestión. Al cabo de pocas horas, la gran parte del virus muere y probablemente no es contagioso", subrayan las autoridades sanitarias francesas.

Los síntomas más habituales "comprenden problemas respiratorios, fiebre y tos", según la OMS. Cada uno de estos síntomas puede estar más o menos presentes según los casos.

"En los casos más graves, la infección puede provocar una neumonía, un síndrome respiratorio agudo severo, una insuficiencia renal e incluso la muerte", señala.

El coronavirus ha provocado al menos 11 mil 129 muertos en el mundo desde que apareció en diciembre en Wuhan, China.

Las últimas 24 horas los países que más fallecidos registraron son Italia con 627 nuevos muertos, España (235) e Irán (149).

|| Con información de AFP ||