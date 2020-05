[Podcast] Daddyllennials | E021 - Ser papá en la era del pack

Escucha aquí el podcast ⬇️

Zague ante el espejo, un video que se hizo tan viral y con tal aceptación que incluso los aficionados mexicanos crearon porras sobre el incidente durante el mundial de Rusia 2018. Mientras eso pasaba, las mujeres afectadas de manera indirecta por el suceso sufrían constante acoso en redes sociales por parte de miles de aficionados.

Las reglas de la sexualidad han cambiado entre generaciones, aunque como papás pareciese que siempre vamos un paso atrás. A partir de la irrupción de las redes sociales y de aplicaciones para obtener citas es que se ha generado una nueva cultura y un nuevo vocabulario que incluye palabras como sexting, pack y nudes.

Muchos adolescentes y adultos no se dan cuenta de que el sexting requiere consentimiento, o que puede ser una violación de la confianza y posiblemente de la ley. Los mensajes sexuales no deseados pueden ser experimentados como acoso sexual y tener consecuencias psicológicas negativas. Muchos adolecentes no se dan cuenta de que una vez que envían un archivo este queda fuera de su control.

Diego y Carlos platican sobre sus temores respecto a las prácticas actuales y futuras de la sexualidad, sobre el mundo políticamente correcto, la violencia contra la mujer, el doble discurso o la doble vara con la que se miden las acciones de hombres y mujeres.