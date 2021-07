¿Por qué se desconectan de internet los países?

Rusia logró desconectarse de Internet global durante las pruebas en junio y julio, informó el jueves el diario RBC, citando documentos del grupo de trabajo encargado de mejorar la seguridad de Internet de Rusia.

Rusia adoptó una legislación, conocida como la ley de "internet soberano", a fines de 2019, que busca proteger al país de ser aislado de la infraestructura extranjera, en respuesta a lo que Rusia llamó la "naturaleza agresiva" de la estrategia de seguridad cibernética nacional de Estados Unidos. .

La legislación causó consternación entre los activistas por la libertad de expresión, que temían que la medida fortaleciera la supervisión gubernamental del ciberespacio.

Las pruebas que involucraron a todas las principales firmas de telecomunicaciones de Rusia se llevaron a cabo del 15 de junio al 15 de julio y fueron exitosas, según los resultados preliminares, citó RBC a una fuente del grupo de trabajo

"El propósito de las pruebas es determinar la capacidad del 'Runet' para funcionar en caso de distorsiones externas, bloqueos y otras amenazas", dijo la fuente.

Otra fuente de RBC dijo que se probó la capacidad de desconectar físicamente la parte rusa de Internet.

No quedó claro de inmediato cuánto duró la desconexión o si hubo interrupciones notables en el tráfico de Internet.

La ley estipula que las pruebas se realizarán todos los años, pero las operaciones se cancelaron en 2020 debido a complicaciones con la pandemia COVID-19, dijo RBC.

Karen Kazaryan, directora de la firma de análisis Internet Research Institute, dijo que las pruebas probablemente eran una muestra de actividad después de un año sin hacer nada y que no esperaba que Rusia lanzara una Internet soberana en el corto plazo.

"Dado el secreto general del proceso y la falta de documentos públicos sobre el tema, es difícil decir qué sucedió en estas pruebas", dijo.

El Kremlin estaba al tanto de las pruebas, dijo el portavoz Dmitry Peskov, que las describió como oportunas y dijo que Rusia tenía que estar preparada para cualquier cosa.

La legislación busca enrutar el tráfico web y los datos rusos a través de puntos controlados por las autoridades estatales y construir un Sistema de Nombres de Dominio nacional para permitir que Internet continúe funcionando incluso si Rusia está cortada.

En junio de 2019, el presidente Vladimir Putin dijo que Moscú tenía que asegurarse de que el 'Runet' pudiera funcionar de manera confiable para protegerse contra servidores fuera del control de Rusia en otros países que se apagan y sus operaciones se ven comprometidas.

El regulador estatal de comunicaciones, Roskomnadzor, dijo que las pruebas tenían como objetivo mejorar la integridad, estabilidad y seguridad de la infraestructura de Internet de Rusia, informó RBC.

Dijo que el equipo instalado como parte de las pruebas había sido utilizado por Roskomnadzor para reducir la velocidad de la red social Twitter desde marzo por no eliminar el contenido que Moscú considera ilegal.

La introducción de internet móvil fue rucial en las protestas en Cuba / Foto: AFP

EL CASO DE CUBA

Cuba limitó desde el lunes el acceso a las redes sociales y plataformas de mensajería, entre ellas Facebook Inc, Instagram, WhatsApp y Telegram, tras las protestas generalizadas contra el gobierno, según NetBlocks, una firma especializada que tiene su sede en Londres.

NetBlocks dijo en su sitio web que las redes sociales y las plataformas de mensajería en Cuba seguían parcialmente paralizadas el martes, lo que "probablemente limitará el flujo de información desde Cuba".

El gobierno no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios, aunque más tarde el canciller cubano, Bruno Rodríguez, dijo en una rueda de prensa que la situación del país era "muy compleja" y apuntó que los cortes de electricidad podrían afectar los servicios de telecomunicaciones. "Cuba no va a renunciar nunca al derecho a defenderse", señaló.

Telegram y Facebook, que controla Instagram y WhatsApp, no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios, mientras que Twitter Inc dijo que no encontró ningún bloqueo a su servicio.

Miles de cubanos se unieron el domingo a manifestaciones en La Habana y Santiago para protestar por la crisis económica de Cuba y el manejo de la pandemia. Algunos pidieron el fin del comunismo.

El Gobierno ha dicho que las manifestaciones fueron orquestadas por contrarrevolucionarios financiados por Estados Unidos, que manipularon la frustración por una crisis económica causada en gran parte por un embargo comercial de Washington.

Medios de comunicación estatales informaron el martes que Raúl Castro, que había renunciado como jefe del gobernante Partido Comunista de Cuba en abril, asistió el domingo a una reunión del Buró Político para abordar las "provocaciones".

El líder del Partido y presidente Miguel Díaz-Canel dijo en abril que seguiría consultando a Castro en asuntos de máxima importancia.

La introducción de Internet móvil hace dos años y medio ha sido un factor crucial en las protestas en Cuba, ya que da a los cubanos una plataforma para expresar sus frustraciones y permite la circulación rápida de comentarios.

Los cortes de Internet móvil han aumentado este año. La empresa de monitorización de redes Kentik dijo que observó que todo el país se quedó sin conexión durante menos de 30 minutos alrededor de las cuatro de la tarde del domingo, durante el punto álgido de las protestas en La Habana.

El Departamento de Estado de Estados Unidos hizo el martes un llamamiento a la calma en Cuba y se mostró preocupado por las imágenes de violencia que se han visto en los últimos días.

"La gente seguía uniéndose, marchando pacíficamente, gritando consignas como "abajo el comunismo, libertad para el pueblo de Cuba. No tenemos medicinas, necesitamos comida", dijo Waldo Herrera, de 49 años, del barrio de La Güinera sobre unas manifestaciones que tuvieron lugar el lunes y en la que los medios estatales informaron sobre el fallecimiento ocurrido de un cubano de 36 años durante los disturbios.

Alrededor de 150 personas fueron detenidas durante o después de la mayor ola de protestas en varias ciudades el domingo, según el grupo de derechos exiliados Cubalex. Hasta el momento 12 habían sido liberadas.

"En los múltiples interrogatorios, dejamos en claro que no nos mandaban desde el exterior a que saliéramos a la calle, que nadie nos pagó un centavo por hacer lo que hicimos", dijo el director de teatro Yunior García, que fue detenido el domingo en una protesta en La Habana, en su página de Facebook.

