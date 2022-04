Michis; este es el origen del sobrenombre que le das a tu gatito

Si tienes a un gato en casa como mascota, probablemente has utilizado la palabra michi para referirte a él cariñosamente y si no tienes uno, las redes sociales se han encargado de poner esa palabra en tu mensa, pero quizá no conozcas su origen y aquí te lo contamos.

A pesar de que decirle michi a tu mascota felina ya es tan común que incluso parece una invención de las redes, la verdad es que este nombre tiene más tiempo del que imaginas e incluso proviene de las lenguas antiguas de México.

Te puede interesar: ¿Conoces a Stepan? Es un gato influencer que lucha por Ucrania

Existe una teoría que se remonta a la conquista, ya que en tierras mexicanas los gatos no existían, por lo que su aparición se debe a los españoles quienes los llevaron al nuevo país de América.

En los territorios quechuas específicamente, se comenzaron a ver los primeros animales felinos, mismos que eran llamados por los colonizadores mishi para atraerlos, al escuchar esto, los incas creyeron que así se llamaba esta especie, surgiendo así el término.

Ya sea para apapacharlos o llamarlos para que se acerquen, decirles michis a los gatitos se ha vuelto la forma favorita de las personas. / Foto: Pixabay

Los gatos eran muy valorados por los españoles ya que servían mucho para ahuyentar a las ratas que llegaban a colarse en sus barcos y por esta razón los llevaban con ellos en sus viajes y exploraciones.

En México la palabra fue adaptándose con el tiempo a las nuevas pronunciaciones, pero sigue siendo una manera de hablarle cariñosamente a los gatitos.

Ciencia Este es el motivo por la que las expresiones faciales de los perros nos encantan

Una de las lenguas que tiene una palabra lo más parecida a michi, es la otomí, cuya palabra mixi (que significa gato), se pronuncia michi, justo igual que como se usa en la actualidad.

Hay otros idiomas que tienen un pequeño parecido como miis, en Maya, mitsui, en Purépecha, mìisi en Tarahumara.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Así que en realidad, aunque suene muy moderno decirle michi a tu gato, este término es muy antiguo y se debería seguir usando para enaltecer nuestras lenguas originales.