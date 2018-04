Por su video contra Trump, nominan a Fox a los "Oscar" del internet

El video en el que el expresidente Vicente Fox envío un certero pero divertido mensaje a Donald Trump está nominado a los Premios Webbies, considerados como los "Oscar" del internet.

"México no pagará por el chingado muro, que es inservible y estúpido", dijo Fox en video para el canal digital de comedia Super Deluxe.

El expresidente compite en la categoría de Mejor personalidad web invitada con los videos Try living with Lucie, Good Mythical Morning, Adam Savage / Tested.com y Sean Evans en el canal First we feast.

Hasta el momento, se coloca como el quinto lugar de su categoría con el 9% de votos. La votación estará abierta hasta el 19 de abril.

Los Premios Webby son entregados por la Academia de Artes y Ciencias Digitales (IADAS por sus siglas en inglés)