Sorprendentes, así son las mejores imágenes del Premio Mundial de Fotografía de Naturaleza 2022

¿Eres amante de la naturaleza o la fotografía? Pues en esta ocasión te traemos las espectaculares imágenes ganadores del Premio Mundial de Fotografía de Naturaleza del 2022.

Desde cocodrilos hasta hermosos elefantes, fotógrafos de todo el mundo captaron la belleza que yace en la vida diaria de los animales.

Te recomendamos: ¿Por qué hay que cuidar a las abejas?

Ganadoras del certamen

Esta fotografía fue tomada por Jens Cullman durante una sequía en una piscina grande que estaba llena de lodo ubicada en el Parque Nacional Mana Pools, Zimbabue.

“Tuve que tener mucho cuidado de no molestar al cocodrilo, aunque estaba enterrado en barro seco. Se lanzarán con tremenda velocidad y potencia contra cualquier animal lo suficientemente tonto como para acercarse demasiado”, cuenta Cullman.

Por las altas temperaturas, que alcanzan los 45 grados, los cocodrilos suelen sumergirse en barro para reducir su temperatura.





Ganadora de la categoría Retratos. Peligro en el lodo por Jens Cullman. Foto: WorldNaturePhotography

El grupo de macacos japoneses, fue fotografiado por Hidetoshi Ogata quien fue a la isla Awaji en Japón donde habitan grupos de monos conformados por máximo diez integrantes.

En esta fotos se puede ver a las madres abrazando a sus crías, lo que indica que están alimentándose luego de acicalarse. Si bien estos monos no son agresivos, estas se vuelven territoriales al criar, tanto así que pueden actuar individualmente en el cuidado de su monito.





Ganadora de la categoría Comportamiento - mamíferos. Guardería por Hidetoshi Ogata. Foto: WorldNaturePhotography

Los elefantes son uno de los seres más nobles y también mansos que habían la tierra, por lo que suelen suelen casados para la venta en el mercado negro.

En esta fotografía de Staffan Widstrand podemos ver a un elefante detrás de un gran árbol, el cual parece estar hecho a su medida. Tal vez por el abrasador calor, el elefante busca un sombra para refrescarse y así seguir su camino.





Tercer lugar de la categoría Comportamiento - mamíferos. Al escondite por Staffan Widstrand. Foto: WorldNaturePhotography

Barroca e hipnotizante imagen es la que nos ofrece Norihiro Ikuma. Aquí podemos ver a el sapo de arroyo japonés que vive en lo más recóndito de las montañas Owase en Mie, Japón, y solo es visible cuando tiene que desovar.

Ganadora de la categoría Comportamiento - anfibios. Cabalgando sobre ti por Nrohiro Ikuma. Foto: WorldNaturePhotography

¿Qué harías si vieras a este pollo de agua viniendo hacía ti? Pues el fotógrafo Charles Schmidt logró captar a esta peculiar ave.

“Un pollo de agua macho encapuchado toma vuelo y se dirige directamente hacia mí. Había estado observando un par de Mergansers encapuchados esperando que despegaran. Los patos suelen comenzar a nadar más rápido cuando se preparan para volar. Vi que comenzaron a nadar más rápido y así me preparé para atraparlos despegando. ¡Tuve suerte de que se dirigieran directamente hacia mí!”, cuenta el fotógrafo.

Ganadora de la categoría Comportamiento - aves. Voy por ti por Charles Schmidt. Foto: WorldNaturePhotography

Este amiguito que parece estar envuelto en una telaraña, en realidad está rodeado de una cortina de agua sumamente delgada producida por las olas del mar que chocan contra las rocas en la Isla de La Gomera, España.





Ganadora de la categoría Comportamiento - invertebrados. El fantasma de las rocas por Javier Casellas. Foto: WorldNaturePhotography

Los hongos también son seres vivos por lo que no están exentos de ser fotografiados, e incluso nos recuerda a The Last of Us por las impactantes formas que adoptan.

Inclusive parecen adoptar formas misteriosas, tal como lo relata Julie kenny

“Este árbol lleno de hongos es visto como un símbolo sagrado en Australia y tiene significados significativos tanto en las filosofías religiosas como espirituales. Desde arriba, las huellas de ovejas circundantes combinadas con el árbol caído me recordaron el Árbol de la Vida. Para mí comunica la interconexión de todas las cosas, los comienzos y los finales, el ciclo de la vida”.





Ganadora de la categoría Plantas y reino fungi. Árbol de la Vida por Julie Kenny. Foto: WorldNaturePhotography

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Minúsculos y sorprendentemente hermosos, son este par de camarones arlequín Hymanocera picta fotografiados por Adriano Morettin sobre una estrella de mar azul Linkia laevigata en el estrecho de Lembeh, Indonesia.