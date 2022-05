“El dolor más intenso que he sentido”, primer modelo trans de Calvin Klein da a luz; esta es su historia

Con la llegada del mes del Orgullo LGBT, la marca estadounidense Calvin Klein ha lanzado su colección de ropa “This is love”, en la que busca visibilizar la variedad de formas en las que las personas viven y expresan su amor.

A través de su red social de Instagram, Calvin Klein ha publicado una serie de retratos que están protagonizados por diferentes perfiles de personas que intentan visibilizar los nuevos modelo de la familia. Dentro de la campaña, se encuentra Roberto Bête, un modelo trans brasileño, que en las fotos, se muestra recostado en una cama, embarazado a lado de su pareja.

¿Quién es el modelo trans Roberto Bête?

Roberto Bête es un modelo brasileño mejor conocido por su participación en el reality show de Netflix De cita en cita: Brasil. El 8 de mayo, la campaña de Calvin Klein publicó la foto de Roberto con su esposa Erika Fernandes, donde se muestra al modelo acostado, con una brazo sobre su vientre, un gesto muy conocido de las embarazadas.

“Hoy, en apoyo de las mujeres y las madres de todo el mundo, destacamos las realidades de las nuevas familias”, señala la publicación.

La campaña fue muy criticada por usuarios que comentaban que la empresa actuaba de manera hipócrita ya que esta opera en países donde hay diversos problemas de homofobia, transfobia y odio hacia las persona de la comunidad LGBT.

Frente a esto, Calvin Klein contestó:

“Creemos que esta plataforma es un ambiente respetuoso para la individualidad y la expresión personal. En Calvin Klein lo soportamos todo, excepto la intolerancia, por lo que cualquier comentario que no sea tolerante será eliminado. Las cuentas que manden mensajes de odio serán bloqueadas”.

Dos días después, el 10 de mayo, Roberto anunció el nacimiento de su hijo, Noah Fernandes Bête; en una imagen donde se le ve llorando de felicidad, el modelo brasileño comenta:

“En el momento en que levante y vi por primera vez esto siendo que hasta ese momento no tenia idea de la inmensidad del impacto y transformación que el tendría en mi. A partir de ese momento no volví a ser el mismo, mi cuerpo aún vibra de adentro hacia afuera, no puedo soltarme ni un minuto si quiero, tengo celos de cualquier acercamiento que no sea mío o de su madre”

La campaña de Calvin Klein incluye además a John Waters y a la actriz Mink Stole, de 76 y 74 años, quienes son miembros de The Trevor Project, esta es una organización estadounidense que opera por teléfono las 24 horas, y se encarga de la prevención de crisis y suicidios de jóvenes de la comunidad LGBT.

Camino por recorrer

Para la comunidad trans en el mundo, el año de 2007 es uno de los más importantes en el reconocimiento de sus derechos reproductivos: El caso del Thomas Beatie, el “primer hombre embarazado”, se extendía por los medios de comunicación despertando curiosidades, y al mismo tiempo una conversación que continúa hasta el día de hoy.

Thomas, una persona transgénero que durante su proceso de transición optó por dejar sus órganos reproductivos intactos, fue el primer caso de un hombre reconocido legalmente en embarazarse dentro de un matrimonio con una mujer cisgénero (gracias a las maravillas de la inseminación artificial); era el primero de muchos que estaban por venir.

Aunque los derechos de esta población han avanzado en gran parte del mundo, incluso en los países con mayor aceptación el embarazo de hombres es un tema complicado donde el desconocimiento y el prejuicio todavía dan lugar a la discriminación.

Como una persona gestante tus visitas médicas puede que sean a un “Hospital de la Mujer”, espacios donde, algunas veces, la entrada a hombres puede estar limitada. Para muchas personas en esta situación es difícil sentirse identificadas con lo que llaman “hiper-feminización” de este aspecto en los sistemas de salud; así opina Sarah Toler, especialista en salud mental reproductiva y perinatal.

“Los hombres trans y personas trans-masculina pueden quedar embarazadas, de hecho, se embarazan con una frecuencia similar a quienes se identifican como mujeres y su proporción de embarazos planeados es mayor”, señala.

Aún así los sistemas de salud no están preparados aún para la atención de hombres, y la imagen de uno haciendo uso de ellos todavía encuentra resistencia por parte de varios sectores de la sociedad.

En el caso de Noah y su padre Roberto, pudimos verlos a través de los nueve meses hasta el día del parto, que él describe como uno de los más importantes de su vida; compartir su alegría se trata de un precedente de importancia mundial para la comunidad LGBT+.

