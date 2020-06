Productos curiosos originados en cuarentena

Aunque los productos de higiene y limpieza han sido los más buscados en el comercio electrónico durante la cuarentena, lo cierto es que el ingenio mexicano no deja de sorprendernos y aprovecho el momento para crear insumos poco útiles, pero con una carga de diversión.





Cinco playeras

1. Pacman viral. Las reglas del juego se invierten, y ahora los fantasmas tendrán que huir …

2. Africanos. El meme más famoso de la cuarentena ahora en tu playera. ¿Te imaginas bailando con la melodía Astronomía mientras la portas?





3. Un no cumpleaños. Demasiados cumpleañeros (incluida la persona que redacta esta nota) perdieron la oportunidad de celebrar con su familia y amigos; regálales esta playera. No importa que ya no sea su cumple, de todas formas, ya se arruinó.





4. Para los graduados. ¿Sabías que hay quienes se graduaron por videollamada o pasaron de año sin ver a sus compañeros de clase? Lo más chistoso es que esta playera hasta falta de ortografía tiene porque arruinó lleva acento en la “o”.





5. Para insultar. Y bueno, una mala palabra para hacer catarsis no está mal de vez en cuando …

¡Hasta en los calcetines!

Este juego de tres pares de calcetines tal vez pueda acompañarte de vuelta a "la nueva normalidad".

Susana Distancia, el disfraz

Lo queramos o no, Susana Distancia es amiga de todos en la Jornada Nacional de Sana Distancia, pero también en "la nueva normalidad". ¿La personificarías?

Juegos de mesa

Quienes viven en familia han encontrado momentos para convivir más allá de las pantallas, ¿qué tal jugar a la lotería y dignificar a los personajes de quienes están en la primera línea de batalla contra el Covid-19?

¿Alguien conocía este juego? Se creó en 2007 y, según Mercado Libre, está teniendo su momento de gloria porque los jugadores deben colaborar para evitar que las enfermedades se conviertan en pandemias.

