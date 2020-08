Punto Gamer | Un mexicano en The last of us

Hace un par de meses se lanzó The Last of Us Parte II (TLoU2) para convertirse en uno de los mejores juegos en lo que va del 2020 y a pesar de dividir a la base de fans de la franquicia, en la crítica especializada se ha considerado una de las experiencias más impresionantes de esta generación, por romper los paradigmas de la narrativa tradicional en el medio y tomar riesgos que pocos estudios tomarían.

Además de ponernos en ambos lados del conflicto, otra de las gratas sorpresas del juego es la participación del actor mexicano Alejandro Edda, a quién identificarán por interpretar a el “Chapo” Guzmán en la serie Narcos México de Netflix; en el TLoU2 le da vida a “Manny” Álvarez, el mejor amigo de Abby Anderson y pieza importante en ese lado de la historia.

Doble Vía Justo en tu infancia, mira aquí el tráiler del nuevo Crash Bandicoot 4

Tuvimos la oportunidad de platicar con Alejandro sobre su experiencia trabajando en el juego, de conocer su punto de vista sobre las cosas que le parecen más importantes en la trama y su personaje. Ojo, esta entrevista está llena de spoilers.

Ya habías interpretado a un personaje para Naughty Dog en Uncharted 4, ¿cómo surge la oportunidad para trabajar en The Last of Us parte 2?

“Precisamente, Uncharted fue lo que le dio pie a una relación que después se convirtió, hoy en día, en una gran y bonita amistad con Neil (Druckmann), el director y escritor. Me llamó por teléfono, no fue ni e-mail, fue: ‘Hola, ¿cómo estás?, felices fiestas decembrinas, por cierto, voy a hacer otro videojuego’.

“Él sabe que yo ni juego videojuegos, él sabe que no tengo ni idea, entonces cómo que él me habla más como en mi idioma y eso es una especialidad de él, te individualiza. Me dice: ‘Voy a hacer un videojuego y hay un personaje que me gustaría que tú interpretaras, se llama ‘Manny’, ya luego te explicaré de qué se trata, sólo quiero saber si estás a bordo y si te interesa’”.

“Le dije: ‘Neil, si me dices que salte por la ventana y que vamos a ir juntos a jugar a la Luna, voy. Lo que quieras, aquí estoy. Me encanta tu trabajo’, además todo esto para mi es nuevo y de cierta manera es rico como actor y creativo poder explorar diferentes aguas”.

Foto: Cortesía Diana Gradida - Nana Studio

¿Qué tanto hay de ti en el personaje y qué tanto es de Neil?

“Yo creo que es un 50/50, Neil hace un trabajo obviamente antes de escribir el guión y mucho antes de escribir las escenas y a cada personaje. Y en este caso ellos trajeron mucho a la mesa, llegaron con las escenas escritas y el mundo de ‘Manny’, por así decirlo”.

“Y a la vez entró mi imaginación y mi trabajo actoral que le brindó al personaje, empecé yo también a darle y agregarle cositas. Hay escenas en las que si en el guión estaba escrito que ‘Manny’ tomaba whisky, yo le decía a Neil: ‘¿Oye puedo decir que toma mezcal?’, me dice: ‘Venga, que tome mezcal’ y quedó”.

“Y algo que estuvo muy interesante fue que a mí me dijo Neil desde el principio: ‘Yo quiero que Manny se parezca a ti físicamente, que se vea como tú’. ‘Y fue un: ¿cómo?, un monito se va a parecer a mí?’ y me dijo que sí. Hubo estas teorías de que si Neil se había insertado a sí mismo en el videojuego y nada que ver”.