¿Qué es APT? el juego coreano que inspira la nueva canción de Rosé y Bruno Mars

La nueva colaboración de Rosé, de BlackPink, y Bruno Mars que se estrenó hace dos días ya cuenta con más de 48 millones de visitas en YouTube, y se ha posicionado como número uno en las listas más exclusivas de música en Corea del Sur. ‘APT’ con su estilo rock-pop es el nuevo himno de los jóvenes surcoreanos.

Rosé, quien anteriormente había incursionado en su carrera de solista con temas melancólicos, apostó su regreso con un sencillo basado en un juego clásico de Corea del Sur, utilizado entre los jóvenes adultos del país asiático.

¿Qué significa APT el juego favorito de Rosé?

Como todos los países, hay elementos culturales y lingüísticos propios de su entorno, situación que vemos reflejada en el nombre del nuevo sencillo de Rosé, ‘APT’.

Muchos fans se dieron a la tarea de investigar, “El juego que le encanta a Chae Young” como se escucha cantar al inicio de la canción, pues APT es un juego típico coreano que se usa al beber.

El significado de las siglas de APT no tienen gran ciencia, puesto que en coreano la forma de pronunciar “apartment” es “apateu”, por lo tanto, su pronunciación se limita a las siglas que titulan la canción.

¿Cómo se juega APT?

A partir de dos jugadores, quienes intercalan sus manos de manera vertical, posteriormente se canta “A-pa-teu” en cuatro ocasiones y quién sea el líder del equipo escoge un número, acto seguido los jugares comienzan pasar sus manos de abajo hacia arriba (completando el numero elegido) para crear nuevamente la torre sin deshacer la anterior, y el que quede hasta arriba es el jugador que le toca beber.

Rosé y Bruno se divierten en Brasil

Después del estreno de su sencillo en colaboración, los cantantes se encuentran en Brasil donde Bruno Mars tiene un concierto programado, los fans esperan que Rosé sea la invitada especial y se cante por primera vez en vivo su reciente canción.

Sin embargo, muchos fans han notado la cercanía y química que tienen Rosé y Bruno, puesto que el intérprete de "Just The Way You Are" fue visto en la habitación de la cantante surcoreana.

Los fans tuvieron la oportunidad de capturar a sus ídolos juntos desde el balcón del hotel donde se hospeda Rosé, los cantantes los saludaron e hicieron figuras de corazón para quienes, a pesar de la lluvia, esperaban por ellos.

Rosé y Bruno han compartido, varios momentos juntos, como el asistir a un partido de futbol, jugar APT, la entrega de "galletas Bruno" por parte del cantante hacia Rosé, y las clases de coreano que ella le impartió al cantante para promocionar su sencillo.