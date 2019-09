Arena The Place to play: eSports y gaming familiar hecho en México

Arena The Place to play es un nuevo concepto que lleva el arte y el entretenimiento de los videojuegos a un nivel popular como ir al estadio, al cine o un concierto; el proyecto es 100% mexicano y va en ascenso desde 2016.

Lo interesante de Arena es que puedes disfrutar lo mejor y lo más reciente y clásico de los videojuegos en un solo lugar ya sea solo o acompañado, con el plus de vivir una experiencia de juego diferente: más competitiva, confortable y en alta definición.

Cada Arena cuenta con especialidades y servicio personalizado; los gamers podrán acceder a salas VIP, VR; juegos de gama alta en PC, Xbox One, PS4, Nintendo Switch, Wii U asegurados con una conexión superior a internet y si el antojo se asoma, también hay servicio gourmet de alimentos y bebidas.

Foto: Carlos Guevara | El Sol de México

Los centros de entretenimiento de Arena se han expandido a lo largo del país, hasta la fecha se han abierto 13 en ocho estados (CDMX, Morelos, Nuevo León, Jalisco, Puebla, Querétaro, Edomex y Chiapas) y ya preparan la conquista en Hidalgo, Sinaloa, Nayarit, Chihuahua y Guanajuato.

Si eres un gamer clavado, Arena te da la oportunidad de probar juegos antes de comprarlos, jugar en línea o simplemente probar tus habilidades con otros geeks como tú y para los jugadores ocasionales, es un lugar diferente para llevar a tu pareja o la familia.

El catálogo de videojuegos y las direcciones de las sucursales las puedes consultar en su página web www.gamersarena.com.mx

Foto: Carlos Guevara | El Sol de México

2019 el año de los eSports

Newzoo, la consultora líder en temas de videojuegos anunció que 2019 será un año importante de los eSports ya que por primera vez se alcanzarán ganancias por más de mil millones de dólares en el mercado mundial, lo que representa un crecimiento promedio anual del 26.7%.

"El crecimiento de la audiencia de los deportes electrónicos es el resultado directo de una atractiva experiencia de audiencia sin ataduras a los medios tradicionales", dice el CEO de Newzoo, Peter Warman.

Foto: Carlos Guevara | El Sol de México

El crecimiento se debe a varios factores, los gamers ahora pueden acceder a videojuegos sin necesidad de pagarlos como los son Fornite, League of Legends, Apex entre otros y las audiencias pueden ver las partidas sin ataduras a un servicio de cable, ante ello la respuesta es Twitch y YouTube.

La monetización aparece en mejoras y atajos que ofrecen los desarrolladores de los videojuegos, contenido exclusivo, patrocinios para las ligas, torneos, eventos mundiales; el fenómeno está en auge y seguirá creciendo.

Arena Open, la apuesta por los eSports a gran escala

La apuesta de Arena por los eSports va en serio, prueba de ello es el surgimiento de la liga Arena Open. En alianza con Coca Cola llevarán a cabo una serie de encuentros para reconocer a los nuevos deportistas digitales del país. La mirada al futuro está fijada.

Marco Rodarte, vocero de esta empresa reveló en exclusiva para El Sol de México que Arena tendrá su propio estadio en donde continuarán las batallas de su liga para forjar equipos profesionales.

Ver esta publicación en Instagram Este sábado fue el primer día de los 3 meses de torneos que tendremos en #ArenaOpen. Más de $140,000 pesos en premios, 8 ciudades, 13 Arenas. Más info en nuestra bio. #leagueoflegends #TFT #VR #circuitofighting. Una publicación compartida de Arena The Place To Play (@arenatheplacetoplay) el 12 Ago, 2019 a las 7:48 PDT

En el expertise de Arena resaltan alianzas y colaboraciones con Activision, Epic Games, HyperX, Warner Games, Riot Games, IGN Latam y la Liga Mexicana de Videojuegos.

Próximos eventos de Arena

En septiembre Arena tendrá clasificatorias de League of Legends en donde los entusiastas se enfrentarán en Team Fight Tactics y All Random All Mid (ARAM) 1v1.

Para participar, los jugadores podrán realizar un registro previo sin costo y asistir a cualquiera de las sucursales de Arena los sábados 7, 14, 21 y 28 de septiembre en punto del medio día.

Los mejores jugadores de cada clasificatoria avanzarán a la Gran Final que se disputará el nueve de noviembre en Arena: The Place to Play de Plaza Artz Pedregal, donde buscarán llevarse un premio de 50 mil pesos para el primer lugar y 10 mil pesos para el segundo en la modalidad de Team Fight Tactics, mientras que en ARAM se repartirán 10 mil pesos al primer lugar y 5 mil pesos al segundo

México no se queda atrás en los eSports

México no se está quedando atrás en deportes electrónicos y es que el pasado 29 de julio tres mexicanos se posicionaron dentro de los mejores jugadores de Fornite del mundo.

El vlogger Werevertumorro (Gabriel Montiel) junto con el sinaloense Jelty ganaron el tercer lugar en la categoría Celebrity Pro-AM, en tanto Danyan Cat se colocó en el séptimo lugar en la categoría del modo creativo.

2019 sin duda es el año de los eSports en México, cabe resaltar que en febrero la Conade reconoció a este nicho como deporte mexicano bajo la insignia de la Federación Mexicana de eSports (Femes).

#FelizFinDeSemana a todos, en el #FEMESENCORTO #2 @SoloIsmael_ nos habla del tema "¿Para qué sirve una federación?" disfrútalo en YouTube e Instagram TV. 🇲🇽🕹️🎮https://t.co/p1EpauDlpV#FemesMex #EsportsFEMES #ConstruyeTuLegado pic.twitter.com/U9A9CXFCvA — Federación Mexicana de Esports (@femesmex) 7 de septiembre de 2019