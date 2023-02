¿Qué es el grooming? La polémica que rodea al gamer AuronPlay con un oscuro pasado

Una de las personalidades más conocidas en internet es el español AuronPlay, el cual se ha visto envuelto recientemente en una polémica bastante fuerte. Y es que el streamer y su pareja fueron señalados de acosar, intimidar, e inclusive de grooming en redes sociales.

Esta disputa comenzó el pasado 31 de enero cuando el youtuber Axel Blaze16 publicó una entrevista con Ithaisa Suárez. Esta mujer es conocida por ser madre de Yéremi Vargas, uno de los casos más controversiales en España y que es el inicio para conocer la polémica de las personalidades en internet.

¿Quién es Jeremy Vargas?

En 2007, las noticias en España dieron a conocer la desaparición de Yeremy Vargas, un niño de 9 años, proveniente de la región de Gran Canaria, que estaba jugando con sus primos la última vez que fue visto. Rápidamente, la noticia conmocionó a todo el país.

El Ejército, voluntarios y Protección Civil comenzaron a montar operativos en toda la región, pero sin obtener éxito. Hasta el día de hoy, Yeremy Vargas no ha aparecido.

El suceso volvió a tomar relevancia en 2023 tras la entrevista a Itihasa Suárez, la madre del menor, donde contó como un colectivo en internet la acosó y se burló por redes sociales de la desaparición de su hijo, y es aquí donde se involucra a AuronPlay y su pareja.

¿Qué hizo Auronplay a la madre de Yeremy Vargas?

Como parte de las labores de búsqueda, la madre del menor contó que creó un perfil en Twitter para divulgar y recibir información que le pudiera ayudar a conocer el paradero de su hijo.

Sin embargo, Itihasa Suárez explicó que en redes sociales varios usuarios le hicieron "muchísimo daño" al burlarse del caso y nombró a dos streamers: Auronplay y Biyin.

"Una de ellas era Sara Biyín, que de hecho ahora es muy famosa... Hizo bastante humor negro enfocado hacia mi hijo. Ya le pedí, por favor, que parara. Se reían en grupo y yo tuve que denunciar... AuronPlay me pidió disculpas en ese momento. Las cosas que me ponían eran gravísimas. Esto fue en 2013", expuso.

Entre las publicaciones se ve Biyin y otros usuarios hacen bromas de mal gusto diciendo que sabían donde estaba el cadáver de Yeremy, si lo estaban violando o que el menor tenía un Récord Guinness en los escondites. Itihasa Suárez aseguró que denunció a varias personas, entre ellas a Biyin, por estas burlas.

A estas denuncias, se le sumaron diversas publicaciones en Twitter donde se ve a Biyin haciendo comentarios con filosofía nazi, palabras racistas y una foto con un tatuaje de una esvástica, creando más controversia con el pasado de ella.

Tras la polémica, Biyin rápidamente decidió abordar la controversia en una transmisión y contó un poco de su pasado en redes sociales.

“Yo hacía humor negro, pido disculpas, era una gilipollas. Me sabe mal si alguien pasó un mal rato por mí. Yo de verdad no he sido, voy a cargar con lo que puesto, pero no con lo que he escrito”.

Nunca he sido nazi. Era un meme de mal gusto de la época. Se llevaba eso... Yo no estaba bien por aquel entonces

Biyin, gamer

En defensa de su pareja, AuronPlay mencionó que la gente en Twitter le gusta aprovechar estos momentos para hablar mal de los creadores de contenido.

“A mí me han metido en el plato de una manera muy gratuita. ¿Pero qué coño voy a acosar yo a esta señora ni a ninguna otra? ¿Estamos completamente locos?”, comentó.

Tras la polémica, AuronPlay es acusado de grooming

Usuarios aprovecharon las acusaciones a su pareja para denunciar a AuronPlay de haber hecho grooming a adolescentes de 14 y 15 años a mediados de 2013.

Capturas y declaraciones compartidas en Twitter exhiben como el creador de contenido español acosaba a chicas en redes como SnapChat e Instagram. Sin embargo, estas publicaciones no se pudieron verificar debido a que presuntamente fueron eliminadas hace tiempo.

+ los ojos a mi novio y me pidio que le diese un beso en la mejilla. Al momento se giró y me dio un beso en la boca delante de todo el teatro. Yo tenía 14 años, el treinta y pico. Tengo ese día apuntado en la agenda del colegio porque para mi fue una anécdota increíble a contar+ — Crybaby❄️ (@katniss566) February 8, 2023

AuronPlay no se pronunció hasta el momento al respecto; sin embargo, un día después de la polémica, anunció que dejaría las redes sociales temporalmente debido a los ataques a su persona.

¿Cuál es el significado de grooming?

De acuerdo con Procuraduría Federal del Consumidor, el grooming es cuando un adulto mediante engaños y mentiras se gana la confianza y establece algún tipo de amistad con una niña, niño o adolescente a través de Internet con el fin de obtener imágenes o videos con connotación o actividad sexual.

Estas imágenes o videos están destinados al consumo de pederastas o a redes de abuso sexual a menores con el objetivo de llevar a cabo abuso y/o explotación sexual o prostitución infantil.

¿Cómo sucede grooming?

El grooming tiene una serie de pasos específicos que realiza la persona para atraer a los menores por redes sociales.

Se hace la búsqueda y el contacto con el menor.

Se indaga sobre información personal y familiar, gustos y preferencias del menor con el fin de crear una relación de confianza.

Con técnicas de persuasión piden al menor envié imágenes o videos comprometedores.

Mediante el chantaje lo obligan a proporcionar más contenido pornográfico, amenazándolo con difundir la información obtenida a través de diferentes medios y/o enviarla a los contactos personales del menor, incluso pueden solicitar encuentros físicos para abusar sexualmente de la víctima.

¿Cómo prevenir el grooming?

Para evitar que los menores sean víctimas de grooming, se recomiendan estas medidas:

Usa herramientas de control parental que permitan bloquear, controlar o limitar el uso de aplicaciones o contenidos en Internet.

Configura las opciones de seguridad de las redes sociales, juegos en línea o blogs que utilicen las niñas, niños y adolescentes.

Infórmate sobre las redes sociales que emplea y con quiénes se comunica.

Realiza un seguimiento de sus hábitos del uso de Internet.

Es importante identificar comportamientos o estados de ánimo que no sean habituales en un menor, con el fin de saber si algo está pasando en su entorno.