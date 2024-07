Qué es el polvo del Sahara y cómo ayuda a prevenir la formación de huracanes

Matt Devitt, meteorólogo estadounidense, previó que el polvo del Sahara podría llegar al país durante este fin de semana. Las partículas entrarían a través del Golfo de México.

El polvo del Sahara llegaría desde África a México gracias a que viajó más de 5 mil millas a través del Atlántico, pues se encontraba entre 5 mil y 15 mil pies en la atmósfera.

No es la primera vez que estas partículas llegan a México, pues cada año, en promedio, se elevan más de 180 millones de toneladas de arena del desierto de África. Sin embargo, esta vez coincide con la temporada de huracanes. Es por ello que te contamos cómo influye el polvo de Sahara en la formación de estos fenómenos meteorológicos.

¿Qué es el polvo del Sahara?

De acuerdo con el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, el polvo del Sahara es una masa de aire cálido y seco cargada de partículas de arena del desierto del Sahara, ubicado al norte de África.

Ante los fuertes vientos de la región, el polvo viaja desde África hacia el oeste del Atlántico Norte, lo que desplaza las partículas de arena al Golfo de México, México, e incluso hacia Estados Unidos.

Cada año, a mediados de junio y agosto, el polvo del Sahara llega a nuestro país y ayuda a evitar la formación de huracanes, gracias a los cambios climáticos que genera durante la temporada de lluvias.

¿Cómo ayuda el polvo del Sahara a disminuir la formación de huracanes?

De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) el polvo del Sahara influyen en la cantidad de nubosidad y lluvias; pues, ante la presencia de esta masa de arena, el día se torna grisáceo, los atardeceres se vuelven rojizos y hay escasa nubosidad, responsable de las lluvias y huracanes.

El polvo del Sahara disminuye los huracanes gracias a que juega diversos roles en los ciclos biogeoquímicos del planeta. El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología establece que la capa de arena absorbe la luz solar y regula las temperaturas globales e incluso previene la formación e intensificación de ciclones tropicales.

¿El polvo del Sahara afecta a la salud?

De acuerdo con el Cenpred, el polvo del Sahara no representa ningún peligro para la salud de los mexicanos. Sin embargo, puedes seguir estas recomendaciones para evitar cualquier malestar:

