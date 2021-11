¿Qué es el Zumping y por qué es una práctica amorosa que debes evitar?

Dos cosas dejó la pandemia en cuestión amorosa, la primera fue la dificultad para conocer a nuevas personas ante la poca posibilidad de salir, y la segunda tiene que ver con el uso de las redes sociales y de las videollamadas para comunicarnos con esa persona especial.

Debido a esto, aplicaciones como Zoom aumentaron su uso y se convirtieron en toda una tendencia, incluso surgió una nueva expresión liga a temas del corazón.

Haciendo uso de la combinación de las palabras Zoom y “dumping”, palabra en inglés que es una forma de decir que una relación terminó de la peor manera, es como nació este nuevo concepto. Cómo suele ser en las nuevas generaciones, ponerle nombre a la acción solo trajo varias anécdotas y cientos de personas identificándose con lo que habían vivido.

¿Cómo nació el término 'Zumping'?

De acuerdo con el diario The Guardian, la escritora Julia Moser fue quien empezó todo el movimiento en abril de 2020, justo cuando la pandemia comenzaba a obligar a todos a estar en sus casas y a utilizar zoom como única vía de comunicación.

“¿Soy la primera persona que ha sido dejada vía zoom?”, publicó Moser, solo para darse cuenta que cientos de personas más habían pasado por lo mismo. Su mensaje en Twitter alcanzó más de 58 mil likes y al menos 900 comentarios y cientos de Retweets donde otros contaban sus historias.

Fue así como alguien decidió llamarlo Zumping, una actividad en donde se decide evitar a la persona y el contacto cara a cara para cortar una relación. Si bien en el encierro de la pandemia era una de las formas de comunicación, en la actualidad hay quienes siguen prefiriendo utilizar la vía electrónica o las llamadas virtuales para separarse y manejar mejor la respuesta sorpresiva que pueda tener la otra persona.

am i the first person who's been dumped via zoom? — Julia Moser (@juliamoserrrr) April 9, 2020

Dentro de las respuestas que recibió la escritora, hay quienes cuentan que fueron cortados de su relación por medio de Skype, FaceTime e incluso por algunas redes sociales como Tumblr, todo esto por personas que no supieron como enfrentarse de una manera personal y contar sus verdaderos sentimientos.

A la par, el diario británico señala que el uso de las redes sociales o los mensajes para cortar una relación se presentó desde que AOL presentó el primer Instant Messaging, por lo que solo van cambiando las redes sociales, pero no significa que no haya pasado antes. Solo que, situaciones como la pandemia normalizó este tipo de prácticas.

¿Por qué no terminar una relación usando redes sociales?

Dar fin a una relación nunca es fácil y posiblemente una por las peores cosas emocionales por las que se pasan. Sin importar si se trata de una unión que recientemente había empezado o una de muchos años, nada nos prepara para pasar un momento así.

Las redes sociales no son la mejor vía para manejar el fin de una relación debido a que el no estar frente a la otra persona hace que no estemos frente a nuestros sentimientos y quedemos siempre con mayores heridas al no poder expresarnos cómo quisiéramos si tuviéramos al otro enfrente. Permitir que el duelo comience exponiendo las razones de frente puede hacer que el otro entienda mejor lo que falló en la relación.

De igual forma, hacerlo por alguna red social podría dar a entender a la otra persona que no nos importa demasiado o que no tuvimos la suficiente consideración con ella como para verla una vez más.

Una de las primeras cosas que debes saber, es que no será un proceso sencillo y que no existe una manera correcta para terminar debido a que todas las personas son diferentes, por lo que podrían reaccionar mostrando dolor inmediato o de manera inexpresiva.

Al explicar las razones por las que quieres terminar la relación, tienes que buscar ser lo más honesto posible, usualmente las personas quieren saber por qué las dejan. Usa expresiones que le dejen ver las razones por las que ya no son compatibles, pero no des muchos detalles o podrías herir de más sus sentimientos. Las frases como “no eres tú, soy yo”, no son el mejor camino para lograr esto.

Si la otra persona sentía que la relación iba en buen camino, probablemente quiera discutir tu decisión, por lo que debes hacerle entender que si ya estás en el punto de querer romper difícilmente las cosas podrán arreglarse. Para esto, muestra simpatía, expresa cómo te hace sentir la decisión o las que aprendiste con la persona para que sepa que no todo fue malo.

Junto a esto, debes evitar señalar las cosas malas, recuerda que en las relaciones que termina es posible que las dos partes hayan cometido errores y que nadie es perfecto. Evita que la conversación gire solo en ti y si la persona tiene algo que decir escucha para que también pueda comenzar a expresar como dejar fuera lo que vivió en la relación.