¿Qué es la arquitectura hostil? El diseño en las ciudades que limita el espacio público

La arquitectura hostil se ha definido como un diseño urbano que impide que un espacio u objeto sea utilizado de una forma que afecte el panorama, aún cuando esto impida o repercuta en su funcionalidad y ésta carezca de armonía.

En el libro "Creating Defensible Space", del arquitecto estadounidense Oscar Newman, se describe que la arquitectura hostil refiere a "una estrategia de diseño urbano que emplea elementos arquitectónicos y urbanísticos para influir en el comportamiento humano y disuadir ciertas actividades no deseadas en el espacio público".

Es muy común que estas intervenciones se vean en la Ciudad de México y otras grandes urbes para impedir, por ejemplo, que personas sin hogar se asienten en un espacio específico.

De acuerdo con Newman, los elementos que se usan para influir en el espacio público de manera que no sean ocupados por ciertos grupos sociales son los mobiliarios incómodos, distribución espacial que impida el acceso o usabilidad y hasta iluminación inadecuada.

La arquitectura hostil ha sido también un recurso para que las personas no ocupen espacios públicos, por ejemplo, para poner puestos de comercio ambulante, como es el caso de las jardineras en Avenida Universidad, en la alcaldía Benito Juárez.

Asimismo, Ali Madanipour, profesor de Diseño Urbano en la Universidad de Newcastle en Reino Unido, sentenció en el libro Public and private spaces of the city, que estos elementos en el diseño tienden a crear entornos que “carecen de humanidad estética”.