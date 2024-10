¿Qué es la degeneración macular? La enfermedad por la que Eric del Castillo está perdiendo la vista

El actor Eric del Castillo informó que padece degeneración macular y pidió que las personas no ignoren sus enfermedades, debido a que él cometió ese error y no se operó a tiempo, por lo que “ya no hay nada que hacer”, aseguró.

El padre de Kate del Castillo, durante una entrevista a medios de comunicación, comentó que la enfermedad ha afectado diversos ámbitos de su vida, pues le impide ir al teatro, leer, escribir, e incluso hace que dependa de otras personas para utilizar su teléfono.

Eric del Castillo afirmó que se mantiene optimista pese a estar perdiendo la vista, pues asegura que la enfermedad no ha afectado su profesión como actor, aunque comentó que llora por no poder ver fotos de sus hijas; debido a que la degeneración macular impide que las personas vean con detalle.

Salud ¿Qué es la exotropía? Padecimiento que le detectaron a Brenda Bezares tras un TikTok

¿Qué es la degeneración macular?

De acuerdo con la Academia Americana de Oftalmología, la degeneración macular es un problema de retina que ocasiona que las personas no puedan ver los detalles de cerca ni de lejos, sin embargo su visión periférica funciona normalmente.

Esta enfermedad se origina debido a que los vasos sanguíneos la mácula, es decir uno de los componentes de la retina, se dañan; lo cual es una de las principales causas de pérdida de la visión en personas mayores de 50 años.

La Secretaría de Salud informa que hay dos tipos de degeneración macular:

Degeneración macular húmeda

Ocurre cuando los vasos sanguíneos detrás de la retina comienzan a crecer debajo de la mácula; debido a que son muy frágiles, gotean líquido y la levantan de su lugar normal.

El síntoma de este tipo de degeneración macular es comenzar a observar las líneas rectas en forma ondulada.

Degeneración macular seca

En este caso, las células de la mácula sensibles a la luz se van deteriorando poco a poco, lo que ocasiona que la visión central se nuble.

El observar borroso con ambos ojos es el principal síntoma que indica que una persona padece degeneración macular seca.

¿Quiénes pueden padecer degeneración macular?

La Academia Americana de Oftalmología informa que las personas que tienen riesgo de padecer degeneración macular son:

Consumidores de una dieta alta en grasas saturadas

Personas con sobrepeso

Fumadores

Mayores de 50 años

Hipertensos

Tienen antecedentes familiares de degeneración macular

El actor Eric del Castillo, mediante una entrevista para Al Rojo Vivo, confirmó que él padece degeneración macular de forma hereditaria, debido a que su madre, tías y hermanas también padecieron esta enfermedad.

¿La degeneración macular se cura?

La degeneración macular no tiene cura, de acuerdo con la secretaría de salud. Sin embargo, la degeneración macular seca requiere de un tratamiento compuesto con suplementos alimenticios, vitaminas y minerales. Mientras que para la degeneración macular húmeda puede ser necesaria una cirugía.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Asimismo, la Academia Americana de Oftalmología recomienda incluir en la dieta verduras de hoja verde oscura, frutas y vegetales amarillos, pescado y nutrientes.