¿Qué es el Reloj del Fin del Mundo? El conteo que marca la llegada del Apocalipsis

El Boletín de los Científicos Atómicos dio a conocer este martes que el Reloj del Fin del Mundo o del Juicio Final, como también se le conoce, fijó sus manecillas a 90 segundos de la medianoche.

Mundo Adelantan Reloj del Juicio Final: está a 90 segundos del "fin del mundo"

Los científicos rebajaron de 100 a 90 los segundos restantes para el “apocalipsis”, lo más cerca que el reloj había estado nunca de marcar su hora final, y este año optaron por mantener la misma hora como en 2023.

"Las tendencias continúan apuntando ominosamente hacia una catástrofe global", dijo Rachel Bronson, presidenta y directora ejecutiva del "Bulletin of Atomic Scientists".

¿Qué es la hora del juicio final?

El Reloj del Juicio Final es una representación simbólica de lo cercana que está la humanidad de sufrir una catástrofe mundial provocada por las consecuencias de las guerras o el cambio climático.

Today, the Bulletin’s Science and Security Board once again sets the #DoomsdayClock at 90 seconds to midnight.



Humanity continues to face an unprecedented level of danger.



Read the full statement: https://t.co/PowB7RkzXw pic.twitter.com/aRyF2ZX3wB — Bulletin of the Atomic Scientists (@BulletinAtomic) January 23, 2024

El Boletín de los Científicos Atómicos que informa sobre la hora del juicio final fue creado hace más de 75 años, exactamente en 1945, por Albert Einstein y Robert Oppenheimer, quienes junto a otros prominentes científicos realizaron el Proyecto Manhattan, donde se crearon las primeras armas nucleares como la bomba atómica.

Este indicador es utilizado como una alerta de lo cerca que está el mundo de desaparecer, debido al peligro que representan las amenazas de las potencias de utilizar armas nucleares, o las consecuencias del calentamiento global.

Ecología Es oficial: 2023 es el año más cálido de la historia, revela Copernicus

Este 2024, el Reloj del Juicio Final se fijó a sólo 90 segundos de la medianoche debido a que los científicos sostienen que la humanidad corre peligro por una posible escalada nuclear de la guerra de Ucrania con Rusia, además, de la crisis climática que sigue latente después de que el 2023 rompió récord como el año más caluroso registrado en la Tierra.

Cuando se creó el reloj estaba fijado a siete minutos para la medianoche. Sin embargo, lo más lejos que estuvo del punto crítico de la medianoche fue a 17 minutos, cuando la Guerra Fría llegó a su fin en 1991.

La encargada de diseñar el Reloj del Fin del Mundo fue Martyl Langsdorf, una paisajista estadounidense que estaba casada con el físico Alexander Langsdorf que formaba parte del Proyecto Manhattan.

El diseño aparecería en la primera portada del Boletín de los Científicos Atómicos, la imagen comenzó como un reloj completo, sin embargo, los números se redujeron a los últimos 15 minutos de una hora, según National Geographic.

Con información de EFE y AFP