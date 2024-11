¿Qué es la urticaria colinérgica? V de BTS hace un extraño gesto por esta enfermedad

El integrante V de la banda coreana BTS en diversas ocasiones ha sorprendido a sus fans por la extraña forma de rascarse, pues es una acción que repite constantemente en todas sus entrevistas.

Aunque las Army, como se denomina el grupo de fans de BTS, consideraban que V lo hacía por incomodidad, el cantante explicó, mediante la plataforma Weverse, se rasca debido a que padece una extraña enfermedad denominada urticaria colinérgica.

Aquí te contamos qué es la urticaria colinérgica, enfermedad que ocasiona que V constantemente se esté rascando.

cholinergic urticaria go away from taehyung pic.twitter.com/BoU82nhGQU — BTS PICS⁷ GOLDEN (@GirlWithLuv_24) February 10, 2022

Doble Vía ¿Qué es la hipoacusia súbita? Enfermedad por la que Salvador Zerboni perdió el oído

¿Qué es la urticaria colinérgica?

La urticaria colinérgica es un padecimiento que ocasiona que se presenten ronchas como respuesta a la realización de alguna actividad que genere aumento de temperatura en el cuerpo humano, como el ejercicio, emociones intensas, estrés o un baño con agua caliente, detalla el Centro Dermatológico Pascua.

Las ronchas surgen de forma espontánea en la región superior del tronco, cuello y miembros superiores.

Aunque el padecimiento comúnmente se manifiesta únicamente como ronchas, la Urticaria colinérgica también puede ocasionar los siguientes síntomas, de acuerdo con la Clínica Subiza:

Lagrimeo

Salivación

Diarrea

Broncoespasmos

➡️ Te puede interesar: ¿Qué es el síndrome de Sjögren? La enfermedad incurable que padece La Chupitos





📌 220211- COMENTARIO DE V



💜ARMY: "Cómo Taehyung, también sufro de urticaria colinérgica. En el verano sufro de picazón por el calor y en el invierno, mi temperatura sube por usar ropa gruesa. Todos los días parecen un infierno. Cómo van tus síntomas?



🐻V: "Aigoo" pic.twitter.com/3WP1foVYrm — BTS Weverse en Español 🧈 (@BTSWeverse_Esp) February 10, 2022

¿Por qué surge la Urticaria colinérgica?

El Centro Dermatológico Pascua informa que el origen de la urticaria colinérgica “sigue siendo poco clara”, sin embargo, detalla que esta podría surgir por el aumento de los niveles séricos, o bien por la alergia al sudor, lo que ocasionaría que surgieran las ronchas.

Se cree que la urticaria colinérgica también surge por la estimulación del sistema nervioso colinérgico.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

La coreografía de Black Swan debe ser la coreo favorita de Taehyung, pues el odia usar zapatos. En este víd, Tae usa ropa holgada para evitar un brote de su urticaria colinérgica.



Es una satisfacción tan placentera verlos bailar.(*˘︶˘*).。*♡@BTS_twtpic.twitter.com/aTbdHCBP5N — Purple Boy | My Universe 🪐 (@cutepurpleboy) February 7, 2020

Esta enfermedad se clasifica en: