¿Qué es la 'vena negra' de los camarones? Perdón por arruinarte los cocteles

Ya vienen los meses más fríos del año, y con ellos la temporada oficial para comer mariscos sin preocupaciones. Entre la comida del mar el camarón para muchos es el rey indiscutible de la mesa, pero muchos detractores no tardarán en señalar uno de los más grandes misterios (y no misterios) de este alimento: ¿Qué es esa línea negra que tiene ahí?

Si alguna vez te has preguntado qué es la vena negra en la “espalda” de los camarones, puede que lo que estamos por decirte te haga sentir un poco decepcionado, pero trataremos de que no dejes de comerlos para siempre.

En este asunto es mejor no dar rodeos y empezar con las cosas claras: Si alguien te dijo alguna vez que esa línea negra que recorre longitudinalmente a ese pequeño crustáceo que tienes en las manos es su excremento, pues te decimos que tiene toda la razón.

¿Sigues leyendo? Pues bien, porque la verdad no es tan malo como suena, y si piensas no volver a comer un solo camarón en tu vida tenemos un par de buenos argumentos para que no tomes una decisión tan radical.

La reputación de los camarones como las “cucarachas del mar” no está del todo bien merecida, pues bien es cierto que muchas especies incluyen animales muertos y pequeños moluscos en su alimentación, su dieta suelen consistir mayoritariamente en algas cuando son capturados en estado salvaje y en alimentos procesados cuando son camarones de granja.

También existe la opción de “desvenar” los camarones antes de comerlos, una opción que aunque consume tiempo y energía (que muchos consideran innecesaria) también puede brindar paz mental a los comensales.

Como práctica general el dejar la vena en el camarón es una decisión de preferencia personal y estética más que de higiene, ya que es perfectamente segura de comer y no altera el sabor del camarón cuando se cocina apropiadamente.

Lo mejor de ambos mundos, el evitar la molestia y el no comer pensando que estás compartiendo la última cena de tu camarón, es comprarlos ya desvenados directamente de la tienda, una opción que ofrecen muchas pescaderías o marcas de camarones congelados en el mundo.

¿Con ganas de camarones?

Tanto si ya decidiste desvenar todos los camarones con los que te encuentres por el resto de tu vida o si te tranquiliza saber que no hay ningún riesgo en comerlos tal y como vienen, aquí te tenemos una receta que puedes probar. Los camarones con miel y ajo son una receta que combina pocos ingredientes, poco tiempo y mucho sabor; una gran cena de reconciliación luego de leer este artículo.

Necesitarás:

500 gramos de camarones, que deberán descongelarse completamente antes de cocinar. ¿Vas a desvenarlos o no? Esa es tu decisión.

Para marinar: dos dientes de ajo finamente picados, un tercio de taza de miel y un cuarto de taza de salsa de soya. Una combinación simple pero tan llena de sabor que no le pide nada a las recetas más elaboradas.

Para freír: Dos cucharadas de aceite de oliva, que puedes sustituir por el de tu preferencia

Cebollín, o cebolla cambray. Esta da color y frescura al final.

Así se hace:

Mezcla los ingredientes de tu marinada

Marina el camarón por lo menos 15 minutos, pero puedes dejarlo algunas horas en el refrigerador.

Una vez marinado el tiempo que desees, pásalo a una sartén para freírlo con el aceite, cuando vayas a darle la vuelta agrega el resto de la marinada en el sartén hasta que estén completamente cocinados.

Sirve con la cebolla verde.