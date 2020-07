¿Qué frases normalizan la explotación laboral? La verdad, siempre duele

Hay verdades que se dicen a medias para ser políticamente correcto en el mundo laboral, también hay abusos disfrazados de "oportunidad" y "aprendizaje" para no herir los sentimientos y la cartera de las personas con las mejores intenciones de ganarse unos pesos para asegurar lo básico como alimentos y un lugar para vivir.

¿Qué frases normalizan la explotación laboral? preguntó en Twitter el usuario @chapero el pasado 20 de julio. A dos días, la publicación cuenta con más de 3 mil comentarios, 7 mil 300 retuits y más de 11 mil me gusta y se volvió popular porque la pregunta es catártica, aquella que desde la intimidad de la red social, uno se desahoga.

El ejercicio se ubica en la franja de la realidad y ficción, de nombrar aquello que es casi tabú en el mundo laboral, sirve para desenmascarar los vicios que dicen y hacen los patrones, la empresa o la oficina de recursos humanos de las organizaciones contra sus "socios" o "colaboradores".

«Colaborador» pic.twitter.com/OlXmath64m — Paisajes Entrópicos (@chapero) July 21, 2020

Foto: Cuartoscuro

"Enamórate de la empresa y todo lo harás sin la necesidad de pedir algo a cambio". "No importa tu sueldo, lo que te debe importar es lo que estas aprendiendo". "Mejor aprovecha esta oportunidad porque jamas te darán una así en otro lugar", es la respuesta de @_ErickLehnsherr con más interacciones.

Y la peor de todas: "Hay que hacer sacrificios por la empresa para alcanzar lo planificado, así que si debes pasar más tiempo acá que en tu casa con tu familia o amigos pues tendrás que hacerlo. La responsabilidad laboral esta primero que todo". No olvido esa reunión. Agregó @_ErickLehnsherr.

Así como él, varios le entraron a la denuncia

Y la peor de todas:



"Hay que hacer sacrificios por la empresa para alcanzar lo planificado, así que si debes pasar más tiempo acá que en tu casa con tu familia o amigos pues tendrás que hacerlo. La responsabilidad laboral esta primero que todo"



No olvido esa reunión. — 🍁 Erick (@_ErickLehnsherr) July 21, 2020 Mi jefe:

-No necesitamos gente con mentalidad de operarios, ellos son los únicos pendientes del horario de salida. Su cargo no es dependiente de la hora

Also mi jefe:

- En este momento la empresa no está en posibilidad de pagar horas extras, el sueldo es fijo, el horario no 🙃🙂 — karen avila (@karenavilalp) July 21, 2020 "Dinámico y Pro activo"

"La Milla Extra"

"Acostumbrado a trabajar bajo presión" — #ImpuniAlbum (@vidalportales) July 21, 2020 Socio conductor — Verdura (@amiguiz) July 22, 2020 «Aquí hay horario de entrada, pero no hay horario de salida».



«La empresa hace un esfuerzo por pagarles, ustedes deben corresponder dando un 110% por la empresa».



«Sean agradecidos, en otro lado, no les van a tratar como aquí».



«Debe estar disponible hasta en días de descanso» — J.E.E.M. (@JEEM182) July 21, 2020 - Hay que ponernos la camiseta.

- Acá, ni existen empleados. Solo colaboradores.

- Debemos dar una milla extra.

- Si yo que soy el gerente y trabajo los fines de semana, los demás deben estar comprometidos.

- El trabajo no se restringe al horario laboral. — Andreinalalanina (@Andrenilalanina) July 21, 2020

La pandemia dejó al descubierto que los freelancers o trabajadores sin contratos, forman parte de uno de tantos sectores vulnerables sin beneficios de seguridad social, también Covid-19 impulsó nuevos modelos de trabajo como Uber, Rappi y Airbnb pero estas aplicaciones no reconocen relaciones laborales, deslindandose de derechos laborales.