¿Qué le pasó al cielo en Reino Unido? Lució morado y esta es la razón

El pasado viernes los habitantes de Reino Unido disfrutaron del particular color con el que se pintó el cielo. Entre tonos magentas y morados, la noche del viernes sorprendió a todos.

Mansfield won in 94th minute under a purple sky. Can Spurs do it too? pic.twitter.com/1tlfVAPYy3 — Tom Parr (@parrtom) 27 de enero de 2018

La principal postal que tomó fuerza en redes fue la previa del encuentro entre el Newport County y Tottenham Hotspurs en el estadio Rodney Parad. Durante el entrenamiento los espectadores disfrutaron de este no tan usual paisaje.

Right behind the goal at Newport watching @SpursOfficial COYS 👏👏 pic.twitter.com/XRK64kX51j — Yasmin.W (@Yazzy_Wells) 27 de enero de 2018

Y es que este curioso fenómeno se debe a que la dispersión de la luz tuvo un “problema”. En la gama de colores que la conforman: violeta, azul, verde, amarillo y rojo, fue la violeta quien se separó de la dirección del rayo blanco lo que ocasionó que predominara.