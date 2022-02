¿Qué pasará con algunos oficios y empleos?

De acuerdo con el INEGI, actualmente la población económicamente activa en México (PEA) es de 58.3 millones, sin embargo de esa población el 29 por ciento son adultos mayores de 60 años, quienes, ya sea por jubilación o por otro motivo, se están retirando del mercado laboral, lo que abre la pregunta, ¿qué pasará con esos empleos y oficios que dejan?

Para 2025, el uso de máquinas o robots en los trabajos se calcula será de 47 por ciento, frente al 33 por ciento de hoy en día, según el World Economic Forum, a pesar de que hay ciertos trabajos para los que se sigue necesitando de fuerza laboral, como los de los conductores, sastres, carpinteros, mecánicos, albañiles y plomeros. ¿Entonces, qué está pasando con estos oficios y quién podría continuar con ellos? ¿Podrían estar las nuevas generaciones interesadas?

“Existen tres grandes tendencias para agrupar las problemáticas que ocurren con estos oficios. La primera sería el poco relevo generacional familiar, la automatización y digitalización y en tercero la percepción de ciertos oficios”, explica el doctor Pablo López Sarabia, profesor e investigador del Tec de Monterrey.

El poco relevo generacional familiar se da cuando una familia tiene un negocio, pero por varios factores, como las expectativas de crecimiento profesional o educativo, los hijos o descendientes no desean continuar desarrollándose laboralmente en esos negocios, lo que puede desencadenar la venta o cierre de estos.

En cuanto a la automatización o digitalización son elementos que están transformando el campo laboral, por ejemplo, en la sustitución de ciertos oficios gracias al autoservicio, en donde es el mismo consumidor quien se cobra o quien puede resolver un problema mediante una aplicación o en línea, o también bajo la economía circular, en la que se reutilizan y reciclan materias primas, lo cual podría poner en jaque la existencia de oficios como sastres, cajeros, asistentes o carpinteros.

Respecto a la percepción se agrupan algunos oficios que, ya sea por su nivel de complejidad o por la creación de ciertos estereotipos desprendidos de estos, no generan el suficiente atractivo en la sociedad para poder continuar con un relevo a pesar de ser necesarios; algunos de estos trabajos pueden ser: embalsamador, recolector de basura, agricultores, técnicos forenses, podólogos, recicladores.

Respecto a las nuevas generaciones “es difícil que los jóvenes se interesen en estos oficios, porque no les ven posibilidades reales de empleo; ellos se capacitan en nuevas tecnologías y plataformas, de modo que adquieren otras habilidades, pero las tecnologías anteriores se mantiene allí en oficios que se van dejando y perdiendo como posibles fuentes de trabajo”, opina Gerardo González, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.

Posibles soluciones

Ante esta situación hay varias soluciones para rescatar o transformar algunos de estos empleos y hacer que las nuevas generaciones se interesen en ellos.

“Es importante ser sensible a las tendencias del mercado, el hecho de no ver cambios en carreras populares en 10 años nos habla de que como sociedad no hemos estado abiertos, por eso es necesario tomar en cuenta las carreras técnicas, ya que incluso llegan a tener mejores rendimientos y en términos de tiempo son programas más cortos. También muchos jóvenes han abandonado sus estudios por trabajar, pero es importante que sigan agilizando sus habilidades, como tomar cursos en línea o aprender nuevos idiomas”, detalla Fátima Masse, directora de Sociedad incluyente en Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Otra solución es que algunas empresas puedan ofrecer prestaciones que sean de interés para los jóvenes y que a su vez mejoren las condiciones de los actuales trabajadores en estos oficios.

“Los empleadores deben otorgar cartas ofertas más creativas, basadas también en un salario emocional y con diferentes beneficios y prestaciones dependiendo la generación, algunos de estos beneficios incluso pueden ser trabajo remoto o flexibilidad de horarios”, comenta Elsie Flores, gerente de Talent Solution en ManpowerGroup.

Las políticas públicas son otra manera en la que el gobierno puede incrementar el interés de nuevas generaciones en estos empleos y oficios.

“Es importante comenzar a vincular a los jóvenes con las empresas, y que el gobierno apueste por nuevos proyectos de infraestructura o sociales, para que esos oficios que se perciben de bajo valor agregado despierten interés, porque así al haber una oferta estos tendrán mejores salarios e incentivos”, menciona López Sarabia.

Soluciones para un negocio familiar

Para evitar que el relevo generacional o la falta de interés en algunos empleos obligue a las micro y pequeñas empresas a cerrar, un modelo a la inversa funcionaría en dos partes. La primera con ayuda de las mismas comunidades en las que se encuentran estos negocios, donde las personas vean el valor que tienen estos oficios y continúe la demanda por los servicios que ofrecen.

La segunda sería optar por contratar a aquellas personas pertenecientes a los últimos años de la generación de los Baby Boomer y a los de los primeros años de la generación X.

“Debemos rescatar a las personas de estas generaciones que no tienen empleo, para así reincoporarlos y reentrenarlos para que sean ellos quienes, con interés, rescaten esos oficios”, finalizó López Sarabia.

