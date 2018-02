¿Quién es el niño del Super Bowl del que todos hablan?

Justin Timberlake salió de la cancha del US Bank, corrió a las gradas y decidió cantar a lado de un chico que por un instante decidió prestar más atención a su celular que al encargado del medio tiempo.

Luego, sus gestos al querer tomarse una selfie con el intérprete de "Rock your body" , también se robaron el show. La redes sociales lo bautizaron como #SelfieKid pero ¿de quién se trata?

Cuando estas en una fiesta y no conoces a nadie #SuperBowl pic.twitter.com/uGQDFbRS9z — Forrest Gump (@Esepinchewey) 5 de febrero de 2018

La mamá al niño:

- ¿Te tomaste la #selfie con Justin Timberlake?#SoloPorFregar #SuperBowl pic.twitter.com/oGEyf9tJH8 — Pencho Duque (@PenchoDuque) 5 de febrero de 2018

#SelfieKid I LOVE THE INTERNET 😂 pic.twitter.com/B99aUX5Tt2 — dee. (@harrymoonchild) 5 de febrero de 2018

Good Morning America entrevistó a Ryan McKeena, el nombre de esta estrella viral. "Salí en televisión con Justin Timberlake, todo el mundo me está escribiendo", dijo durante la fiebre del medio tiempo.

A 13-year-old from Massachusetts stole the show during Justin Timberlake's halftime performance. "I kind of just jumped in there." https://t.co/YMZiEGzHlk #SB52 pic.twitter.com/j1UnB477GF — Good Morning America (@GMA) 5 de febrero de 2018

Ryan se declaró fan de los Patriotas y aunque no se quedaron con el campeonato, está feliz de haber tenido esta experiencia. "Todo el mundo está loco, no creo tener otra oportunidad así", dijo.

Me hizo la noche este meme 🙌🏻#SuperBowl pic.twitter.com/4exDRSFYn6 — Macarena Achaga (@macabeso) 5 de febrero de 2018

pic.twitter.com/z1rVL9NmwU — Lando's Fur Coat (@DiscreetLatino) 5 de febrero de 2018

Así se verá el niño del SuperBowl con Justin Timberlake en 2048. pic.twitter.com/kZ27vwXG79 — ANDRÉ. (@trecemacias) 5 de febrero de 2018

Pero a pesar del éxito de Ryan, ahora el debate está entre quién se coronará como el mejor meme de la historia del Super Bowl ¿el tiburón de Katy Perry o #SelfieKid?