¿Quién es la Fatshionista? Su propuesta de matrimonio causó polémica en redes

La creadora de contenido Priscila Arias, mejor conocida como “La fatshionista” se volvió tema de conversación en redes sociales, tras compartir con sus seguidores uno de los momentos más especiales de su vida, la elaboración de su pedida de matrimonio para su novio Iván, conocido como “Duali Darks”.

La activista corporal fue criticada por usuarios de internet después de que ella tomara la iniciativa de proponerle matrimonio a su novio, ya que las viejas costumbres dictan que sea el hombre quien pida la mano de la mujer, comparando su decisión con una humillación hacia el género femenino.

Priscila, siempre se ha caracterizado por ser una mujer que pertenece al movimiento body positive asegurando que todos los cuerpos, sin importa su tamaño, son bellos.

¿Quién es Priscila Arias, la Fatshionista?

Priscila Arias, es una influencer mexicana de 35 años, que inició su vida en redes sociales compartiendo tips de moda para las mujeres de talla grande y ayudarlas a mejorar su confianza en sí mismas a través de la ropa, posteriormente sumó a su contenido tutoriales de maquillaje.

Arias se dio a conocer como “la Fatshionista”, desafió el contenido regular de redes sociales para mostrarse como una alternativa de empoderamiento para las mujeres que se sienten inseguras de vestir prendas ajustadas o de colores llamativos por miedo a ser criticadas.

Cuando la Fatshionista alcanzó popularidad, además de ser influencer se volvió modelo plus size colaborando con distintas marcas que apoyan la lucha contra la gordofobía.

Priscila ha contado diversas historias donde ha sido criticada por su peso, su vestimenta y juzgada por, según usuarios de redes sociales, normalizar la gordura u obesidad como un estilo de vida.

La Fatshionista forma parte del podcast 6 de copas, que fue objeto de burla por los comediantes regiomontanos, Franco Escamilla e Iván “La Mole”, quienes aseveraron que las anécdotas de las creadoras de contenido carecen de veracidad y llamaron al programa “pordcast”.

Otro de los temas más criticados en la vida de Priscila es la forma de vestir de su pareja, “Duali Darks”, quien gusta de usar esmalte de uñas y otro tipo de productos, considerados exclusivos para mujeres, como parte de su rutina y estilo.

¿Quién es el Duali Darks, el novio de la Fatshionista?

Duali Darks al igual que su pareja, ha sido objeto de críticas por su apariencia ya que el amante del metal ha demostrado que los hombres también pueden usar maquillaje como parte de su vida diaria.

El ahora prometido de Priscila, gusta de tener un guardarropa de color negro el cual combina con el esmalte de sus uñas, un pequeño detalle que a los internautas no les parece ya que este elemento “es propio de la mujeres” y que él lo use no es bien visto.

Sin embargo, esta no es la única de las cosas que han criticado de su vida, ya que quienes no son seguidores de esta pareja aseguran que Duali Darks es muy atractivo para estar con Priscila, mientras que otros aseguran que su cabello largo y rasgos, además de su gusto por el maquillaje son porque él debe de ser una persona “trans”.

La pareja ha mantenido su distancia hacia los haters de redes, y en ocasiones se ríen de todos estos comentarios negativos haciendo contenido humorístico para TikTok u otras plataformas.

¿Cómo fue la pedida de matrimonio de La Fashionista?

Priscila Arias, narró a través de un video que compartió en redes sociales su planeación para pedir la mano de su novio después de dos años de relación. La Fatshionista inició contando, que desde el inicio de la relación sintió que su conexión con Duali Darks era tan intensa y agradable que podían llegar al altar.

Tras una serie de preguntas, encontró el lugar adecuado (propuesto indirectamente por él) para poder cumplir con su deseo de unir sus vidas en matrimonio.