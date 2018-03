¿Quién es la Niña Bien que invita a votar por ya sabes quién?

"Niña bien", un controvertido videoclip protagonizado por una joven supuestamente adinerada que anima a votar por el líder izquierdista Andrés Manuel López Obrador se ha viralizado en las últimas horas en México acompañado de la polémica, pues ningún partido se adjudica la autoría.



"Aunque sea una niña bien, voy a votar por ya sabes quién. Escúchenme please, cambiemos el destino del nuestro país", canta la protagonista, a ritmo de reggaeton, dentro de una iglesia repleta.



Según los títulos iniciales que aparecen en el vídeoclip, la joven se llama Almudena Ortiz Monasterio y es estudiante de la Universidad Jesuita de Guadalajara.



Aparentemente, este sería un trabajo de final de curso de la estudiante, que en el videoclip aparece con un vestido blanco y tacones en distintos escenarios.



En los 2 minutos y 43 segundos de canción, la joven anima a acabar con el poder del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI), a "sacar al PRI", y cuenta que sus amigos son del conservador Partido Acción Nacional (PAN) y la llaman "populista".



Pero ella está convencida de que el futuro de México reside en el izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), de López Obrador, candidato a la Presidencia en los comicios del 1 de julio.



En uno de los momentos más entretenidos, conduciendo un vehículo de lujo, la joven hace "match" en Tinder con López Obrador.



No obstante, el momento más polémico es probablemente cuando el cura que aparece en el vídeo canta un rap con la joven: "El voto es como la virginidad, no se lo des a quien defiende la impunidad", le remarca con sotana.



Publicado el fin de semana en redes sociales, el vídeo se convirtió en tendencia y acumula cientos de miles de visitas sumando su impacto en las distintas plataformas.

No obstante, se acompañó de la polémica y el misterio, porque nadie sabe quién es la presunta autora del vídeo y Morena se ha deslindado del proyecto musical, mientras políticos de distintos colores aseguran que, efectivamente, es el partido de izquierdas quien lo produjo.



En un comunicado, Morena en el occidental estado de Jalisco, donde presuntamente se rodó el vídeo, dice que la pieza "no tiene nada que ver con Morena" y considera que "es parte de una guerra sucia".



No compartimos las ideas, ni la forma vulgar en que se expresan, se trata de "fake news Morena



Además, el centro universitario en que supuestamente estudia la joven también se deslindó del contenido y desautorizó el uso de su nombre para actividades con fines electorales.



En medio de la duda, se descubrió que el perfil de la joven Almudena Ortiz se creó apenas la semana pasada, y tiene muy pocos seguidores.



En declaraciones a Radio Fórmula, el diputado del PAN Jorge Triana dijo hoy que, según sus investigaciones, la joven se llama Paulina y es entrenadora de fitness, no estudiante.



Aseguró que el videoclip fue una petición de Morena a una casa productora de Ciudad de México y que "se cuidó que pareciera amateur".



El filósofo y exdiputado federal del también izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) Fernando Belaunzarán respaldó en Twitter esta misma versión.



Conocí el vídeo de la niña bien porque me lo presumieron miembros de Morena. Está bien realizado y no costó dos pesos. La música es buena, el guión es provocador para hacerlo viral y es claro el segmento al que quieren llegar. Cobardía para no pelearse con conservadores negar autoría



Pese a que la Iglesia todavía no se ha posicionado, sí ha generado simpatías en algunos sectores progresistas de la misma, como es el caso del cura católico y activista Alejandro Solalinde.



"Genial, Almudena Ortiz Monasterio, el Jesús oficial y los fariseos de hoy están escandalizados! Pero el Jesús real está muerto de risa! Con jóvenes y mujeres como tú, sí cambiamos México", apuntó el sacerdote en Twitter.



