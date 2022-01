¿Quién es Leonardo Schwebel? El presentador que estalló contra los antivacunas en vivo

Un video se ha propagado por Internet casi tan rápido como la variante Ómicron en el mundo. En la grabación aparece el presentador de noticias Leonardo Schwebel, exponiendo su postura sobre los antivacunas durante la transmisión en vivo de Telediario Guadalajara, lo que desató un sinfín de críticas, pero también elogios al conductor.

¿Qué dijo Schwebel?

El presentador anunciaba que en Jalisco se reforzaron las medidas sanitarias ante el aumento de casos positivos de coronavirus; sin embargo, conforme la narración avanzaba, los gestos y el tono de voz de Schwebel-que fue lo que más llamó la atención de todos- se fueron distorsionando hasta que la información se convirtió en un reclamo con palabras altisonantes en contra de aquellas personas que por su ideología, se rehúsan a inmunizarse contra el Covid-19 y a quienes a pesar del número de muertes, no utilizan cubrebocas.

"La libertad no te da derecho a fregar al prójimo. Ustedes malditos antivacunas, bola de imbéciles ya déjense de fregaderas, por lo menos pónganse el maldito cubrebocas y dejen de estar fregando al mundo. Sí, tú, antivacunas, eres un imbécil, ponte el cubrebocas", pidió en medio de gritos a la población.

Medios internacionales reaccionan a video de Schwebel

Así como el Covid-19, el video del periodista llegó a ojos de todo el mundo, logrando que presentadores de programas internacionales como Jimmy Fallon, Stephen Colbert y Jimmy Kimmel, dedicaran un espacio para transmitir la grabación y ovacionar las palabras de Schwebel. CNN Internacional también presentó el video, además de otros medios de países como Australia, Japón, China y muchos más.

Fallon, presentador del programa "The Tonight Show" pidió a su público, mientras se reproducía la grabación, admirar y aplaudir lo ocurrido, "él sabe lo que yo siento por dentro".

#TonightShow #JimmyFallon video #Antivacunas de @TelediarioGDL @LeoSchwebel pic.twitter.com/Ps1qxJ9Da2 — Leonardo Schwebel (@LeoSchwebel) January 19, 2022

Jimmy Kimmel también transmitió el video durante su show "Jimmy Kimmel Live!". Una vez que finalizó, el conductor expresó: "¡Nadie ha presentado un argumento más convincente para vacunarse que este héroe!".

No one has made a more compelling argument to get vaccinated than this HERO! @LeoSchwebel pic.twitter.com/f0niMAOuko — Jimmy Kimmel Live (@JimmyKimmelLive) January 19, 2022

"En México, Leonardo Schwebel en Telediario, de Guadalajara, un noticiero mexicano, el sólo lo sabe todo", destacó el conductor estadounidense Stephen Colbert.

#StephenColbert #TheLateShow habla del video #Antivacunas de @TelediarioGDL @LeoSchwebel pic.twitter.com/cN9fSSgD6t — Leonardo Schwebel (@LeoSchwebel) January 19, 2022

Pero "la fiebre de Schwebel" no terminó ahí, luego de ver la infinidad de reacciones al video, el conductor dio una entrevista para el canal en el que labora, donde se dijo orgulloso del alcance que tuvo su mensaje.

"Me da muchísimo gusto que se haya abierto este debate a nivel nacional y hasta internacional, y se está discutiendo este tema", comentó el periodista, quien dio a conocer que tras difundirse su video, ha recibido amenazas y comentarios donde le desean la muerte o que se contagie de coronavirus.

Otros "arranques" de Schwebel

Esta no es la primera vez que las palabras del periodista generan un debate. En marzo de 2016, durante un evento realizado para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, Leonardo Schwebel hizo un par de comentarios misóginos, que en su momento muchos aplaudieron, pero que causó la indignación de otros.

"¿Algún día en el Congreso de Jalisco habrá edecanos? ¿Que respeten la igualdad? Si aquí tenemos una edecán que está demostrando que el único valor de una mujer es estar 'buenota', y eso a mí me tiene hasta aquí (...) juzgamos a esas mujeres porque están buenotas y no tienen otro atributo en la vida. Por eso, para tratar de entender cómo son las mujeres, no cuenten conmigo, yo no, nunca las voy a entender. Pero si he preguntado y he convivido con esas mujeres y en alguna ocasión le pregunté a un científico si los hombres y las mujeres tienen cerebro diferente, y la respuesta es que sí, así que nuestros cerebros son diferentes".

Tras su polémico discurso, el presentador ofreció disculpas durante su programa "Schwebel te Informa" y a la edecán a la que se refirió bajo este adjetivo, reconociendo que su comentario fue "impropio", pero argumentando que se malinterpretó el verdadero mensaje que quería dar.

Otra ocasión en la que el periodista desató su furia fue cuando comenzó el registro para la vacunación anticovid a adultos mayores de 60 años en México.

A través de un video en YoTube, Leonardo criticó al gobierno por las fallas que presentaba el portal, que estaba saturado por la gran demanda, calificando de "conformistas" a quienes daban razón al gobierno.

"No es posible que eso pase en este país dizque de primer mundo, no hay que ser tan conformistas, no sean idiotas. Hay que exigirle a este maldito gobierno que haga algo bien en su maldita vida, ni siquiera pueden hacer una p*nche página bien ¿Es mucho pedir para la transformación de este país una p*nche página para poner mi nombre?"

Pero, ¿quién es Leonardo Schwebel?

De padre australiano y madre mexicana, Leonardo Schwebel Esquivel nació un 23 de diciembre en la Ciudad de México, lugar que lo vio crecer y realizarse como profesionista.

Leonardo cuenta en su blog "#HastaLaM con Schwebel" que desde muy pequeño se interesó por el periodismo, ya que contaba con la más grande inspiración: su abuelo, a quien lo persiguieron los nazis por ejercer esta profesión y llegó a México como asilado político en 1942.

Desde que iba a la primaria comenzó a adentrarse a lo que para un niño podría ser la prensa, creando un periódico escolar; en la secundaria continuó con una historieta; y en la preparatoria impulsó una revista que nunca se publicó, pero que le permitió obtener su primera acreditación como reportero durante los Juegos Panamericanos de 1975. Con este pase, dio su primer gran paso en el medio, entrevistando a Joao Carlos de Oliveira, quien acababa de romper el récord mundial en salto triple.

Convencido de que estaba hecho para el periodismo, estudió la carrera en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en Acatlán. Sin embargo, fue hasta 1978 que desempeñó como todo un profesional en el entonces INDE, donde además de elaborar boletines, tuvo la oportunidad de entrevistar al exfutbolista Franz Beckenbauer y a la exgimnasta Nadia Comaneci.

En 1980 entró a Televisa como reportero y de ahí comenzó a abrirse camino consiguiendo participaciones en diversas producciones como "Fantástico Animal", "México Mágico", "Para Gente Grande", "Reportaje", "En Vivo", "Siglo XXI", "Mi Ciudad", "De Mujer a Mujer", "Noche a Noche", "Taller de Televisión", "ECO" y muchos más.

Su talento alcanzó la radio en 1989 y se posicionó como coordinador general de XEW y apoyó en la conducción de los programas como "En Confianza" y "Todo Mundo". Fue coordinador general de W Radio, productor general de ECO y conductor de los noticieros "ECO México", "Las Noticias" y "Tema de la Semana".

Además, ha publicado libros como "Siento por Ciento de poesía", "El Secreto y Otras Historias Imperdonables de cuentos" y "Fantasías de Amor y Desprecio".

Cuenta con reconocimientos como el "Premio Nacional de Periodismo e Información" (1997-1998) gracias a su labor en ECO durante la visita del Papa Juan Pablo II en Cuba y la cobertura de la muerte de la princesa Diana.

En 2003 cambió de rumbo y se fue a vivir a Guadalajara, donde estuvo a cargo de la dirección de varios programas de radio. Actualmente, tiene un espacio en "Central Noticias", "Contrapunto", "Preguntas en su Tinta", "Rendijas" y en Telediario Guadalajara, medio por el que ahora su nombre se critica o se aplaude en varias partes del mundo.