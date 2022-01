Recrean con LEGO icónicas portadas de tus artistas favoritos

Los éxitos de grandes artistas y bandas marcaron la vida de diferentes generaciones de todo el mundo. Como una forma de rendirle tributo, Adnan Lotia, un diseñador gráfico recreó con piezas de LEGO las icónicas portadas de David Bowie, The Beatles, Nirvana, entre otros.

A través de su cuenta de Instagram publicó los diversos diseños que cautivaron a varios a usuarios de las redes sociales que son amantes de estas estrellas pop.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Adnan Lotia (@uvupv)

En entrevista para Loudwire, el artista explicó cuál fue su motivación para recrear estas portadas.

Crecí idolatrando a estas estrellas, toqué grunge con mi banda de la secundaria, me metí en la música electrónica y R&B en la universidad, luego en el rock progresivo en mi adultez y recientemente me volví a enamorar de la música disco y el funk de los 70. Me muevo mucho entre los géneros musicales porque hay muy poca música que no disfruté

Al ser cuestionado sobre las herramientas que utilizó, Adnan Lotia señaló que usó el software BrickLink Studio, que es gratis y quedó encantando, pues le facilita trabajar con piezas LEGO.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Adnan Lotia (@uvupv)

Quedé encantado con la libertad, la flexibilidad y la velocidad que nos brinda a los artistas que trabajamos con piezas Lego

A continuación te presentamos más imágenes de estas increíbles recreaciones:

Publicado originalmente en La Prensa