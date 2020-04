Cómo reducir el consumo de energía eléctrica en cuarentena

Con el fin de reducir el uso de la energía eléctrica durante la Jornada Nacional de Sana Distancia, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) realizó una serie de recomendaciones para gestionar mejor este recurso y así evitar elevar su consumo; además, soslayar un gasto extra.

Bajo la etiqueta de #AhorraEsCuando los tips se están haciendo extensivos en las redes sociales de la CFE, y se enfocan principalmente en los siguientes electrodomésticos: microondas, plancha, lavadora y aire acondicionado.

Microondas

- Mantenlo limpio, los restos orgánicos consumen energía extra.

- Corta los alimentos para que se calienten más rápido.

Plancha

-Usa el nivel de calor adecuado.

-Comienza con la ropa que requiera menos calor; así aprovechas el calentamiento gradual.

-Rocía ligeramente la ropa con agua, así se eliminan más rápido las arrugas.

Lavadora

-Carga al máximo, así disminuirás el número de sesiones de lavado.

-Utiliza solo el detergente necesario; el exceso produce mucha espuma y hace trabajar más al motor.

Aire acondicionado

-Si tiene más de 10 años de antigüedad es probable que consuma más electricidad.

-Cierra bien las puertas y ventanas para que no se escape el aire frío.

La comisión también comunicó algunas medidas de seguridad en el hogar: si necesitas realizar reparaciones eléctricas y no eres especialista no las realices; no podes ramas cercanas a líneas eléctricas; y no reemplaces cables dañado. Si tienes niños, protege las tomas de corriente con tapas especiales y no desenchufes tus aparatos eléctricos jalando el cable.

Sabías que

La computadora, cafetera y horno de microondas consumen energía eléctrica al estar conectados; igualmente los aparatos eléctricos que utilizan control remoto, fuente de poder o tienen pantalla digital, ello, aunque estén apagados.

La CFE genera energía de fuentes limpias, como la hidroeléctrica (9.04%), la nucleoeléctrica (4.47%) y la geotermoeléctrica (2.03%).

Cubrebocas a domicilio y otras maneras de adaptarse para obtener ingresos

Ilustradoras promueven el amor propio durante la cuarentena