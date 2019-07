Adiós MAD… Dejará de publicarse tras casi 7 décadas

La revista estadounidense Mad dejará de publicar nuevas ediciones, tras 67 años de humor y sátira.

Los caricaturistas Evan Dorkin y David DeGrand dieron a conocer en Twitter que recibieron correos electrónicos donde se les informó el fin de publicación, lo cual ocurriría a finales de este año.

Lo que se suma a que hace unos días Dan Tefler anunció que ya no será editor en jefe de la casi septuagenaria revista.

"Adiós, MAD Magazine. De joven, era un gran fan de la era de los 70, redescubrí los cómics de los 50 como un viejo nerd, de alguna manera me convertí en colaborador (a menudo trabajando con Sarah Dyer) durante la última década", expresó Dorkin.

Today won't end. Goodbye, MAD Magazine. As a youngster I was a huge fan of the 70's era, as a young adult I rediscovered the 50's comics, as an old nerd I somehow became a contributor (often working w/@colorkitten) for the last decade +. Getting the e-mail today was crushing. — Evan Dorkin (@evandorkin) 4 de julio de 2019

Además, enumeró las situaciones difíciles por las que ha pasado Mad: “todavía vende más copias que la mayoría de los cómics, pero obviamente eso no es suficiente para los gastos generales”.

Asimismo, “cuando aceptó la publicidad parte de ella murió. Cuando salió de la ciudad de Nueva York, la identidad se deformó. Estas cosas pasan, como la muerte y las cancelaciones”.

“Ver a MAD cerrar duele, especialmente durante un año mórbidamente deprimente para los dibujantes y la industria del cómic en general”, añadió.

As institutions go MAD had an amazing run. It helped breed smartass cynical stupid-smart humor, pop-culture drenched, dealing, using, shrugging. When it accepted advertising part of it died. When it left NYC, it's identity warped. These things happen, like death & cancellations. — Evan Dorkin (@evandorkin) 4 de julio de 2019

Hasta el momento, MAD no se ha pronunciado al respecto, pero según la cadena CBR, dejará de lanzar nuevos números y sólo reimprimirá versiones anteriores para cumplir con las suscripciones.

En septiembre del 2018 la revista fue comprada por Marc Benioff en conjunto con otras revistas de la familia de Time Inc., separándose después de una larga trayectoria de años con DC Comics, siendo ahora parte de la compañía Meredith Corporation.