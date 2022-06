¿Ricardo Salinas Pliego está enfermo? Esta es la razón por la que internaron al empresario

Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, compartió esta mañana en sus redes sociales que fue internado debido a un problema de salud.

El empresario se encontraba internado en el Hospital Ángeles Interlomas para atenderse un problema con el que había tenido que lidiar por años, contó en su video.

El empresario se lo tomó con humor

En un tweet, donde dio a conocer que estaba internado,el empresario aclaró que se trataba de un problema con el tabique de su nariz que no lo dejaba respirarse adecuadamente, sin embargo, Pliego dio a conocer la noticia de una forma alarmante:

"No les quería decir pero bueno… hay que compartir de todo, muchos me dijeron que no dijera nada, he decidido que es necesario, hoy les tengo una buena y una mala", escribió en un tweet.

No les quería decir pero bueno… hay que compartir de todo, muchos me dijeron que no dijera nada, he decidido que es necesario, hoy les tengo una buena y una mala. pic.twitter.com/6xxDeZsMT6 — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) June 13, 2022

En tono irónico Salinas Pliego preocupó a sus seguidores, los que consternados preguntaban sobre su estado de salud y si todo estaba enorden.

En un segundo tweet, el empresario mandó un mensaje donde aclaraba que sólo había ido a atenderse su problema del tabique que “había tenido durante muchos años”.

Aquí mi mensaje para quienes me escuchan y me siguen, ah y unas palabras para la gente de Gobierno con los cuales he sido algo crítico estos últimos meses… espero y todos escuchen atentos, un abrazo y buen inicio de semana. pic.twitter.com/37Zr775zjq — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) June 13, 2022

Así también, explicó a que se refería cuando dijo “les tengo una buena y una mala”. Con la primero se refería a que para mala suerte de sus detractores, él se encontraba en buen estado de salud; con lo segundo dijo “la mala, para todos mis haters, es que estoy muy bien y les voy a dar más lata que antes”

También presumió la atención brindada en el hospital y señaló que el hospital de su amigo Eugenio Vázquez ofrece un excelente servicio.

Quería asustar a algunos y poner feliz a otros… pero al final aquí estoy muy bien y traigo un costal de naranjas para todos mis haters que quieren que me vaya mal, es más el día que me muera pediré que siembren un naranjo en mi tumba jajajaja. El@que entendió entendió 😌😜😂😎 https://t.co/I8J6tpkhWc pic.twitter.com/BYBXWexA6b — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) June 13, 2022

Esta tarde, el dueño de TV Azteca abandonó el Hospital Ángeles en lo que parece ser un helicóptero, así de despidió:

"Listo...! Rumbo a casa a descansar un par de días y vámonos de vacaciones...A quien les diga que la prosperidad no compra la felicidad enséñenles este hilo y díganle… ponte a trabajar huevon!!!"

Listo...! Rumbo a casa a descansar un par de días y vámonos de vacaciones 😂😌😎.



A quien les diga que la prosperidad no compra la felicidad enséñenles este hilo y díganle… ponte a trabajar huevon!!! pic.twitter.com/kJAdjgikWz — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) June 13, 2022

El empresario Ricardo Salinas Pliego ha sido señalado en diversas ocasiones de ser parte de la cúpula cercana al presidente Andrés Manuel López Obrador, y de esta relación obtener beneficios como la evasión de impuestos, aunque Pliego siempre lo ha negado, es notoria la estrecha relación que mantiene el empresario con el mandatario mexicano.