¿Comprarías ropa de piel humana? El origen de la exótica línea

La moda se ha reinventado con el paso de los años y la diversidad de diseños se ajusta a los gustos de cada persona, pero esta vez la organización Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA, del inglés People for the Ethical Treatment of Animals) causó gran polémica con su propia marca, Urban Outraged, que ofrece productos hechos con "piel humana".

¿Por qué PETA creó Urban Outraged?

Como parte de su constante lucha en contra del maltrato animal, PETA decidió invertir los papeles. Así como reconocidas marcas han lanzado sus productos hechos con piel de animales, esta organización hizo lo mismo, pero simulando lo que serían accesorios y prendas a base de partes humanas.

Esta campaña hace un llamado especial a los consumidores de Urban Outfitters, Anthropologie y Free People, que ofrecen productos de piel de seres sintientes.

"Sus tiendas ya venden textiles lujosos sin animales, por lo que debería ser fácil para ellos vender solo esos y eliminar todos los productos derivados de animales".

Foto: Urban Outraged

En la descripción de su marca, PETA señala que las personas que consumen en estas tiendas han apoyado a industrias que involucran prácticas violentas en contra de los animales, pero que serían consideradas "crueles e inusuales" si se realizaran en humanos.

En su mensaje, la organización de derechos animales más grande del mundo, explica que cada año, estos seres sufren y mueren para producir artículos de lana, cuero, seda, entre otros.

"Las cabras explotadas por cachemira gritan de dolor y terror cuando los trabajadores les arrancan el pelo con peines de metal afilados. Más tarde, les cortan la garganta en los mataderos y los dejan morir en agonía. Y las vacas son golpeadas y electrocutadas rutinariamente para obtener cuero en algunos de los proveedores más importantes".

Foto: Urban Outraged

¿Qué productos de "piel humana" ofrece Urban Outraged?

Los productos que ofrece Urban Outraged, de PETA, están acompañados por una detallada descripción donde se especifica el origen de la persona, el método utilizado para su creación y los cuidados que se debe dar a la prenda, además de una calificación y un par de comentarios que hacen los compradores.

Entre los artículos destaca "La falda de Juliet", confeccionada con "lo mejor de ella".

"Era un alma sensible, lloraba y vomitaba de miedo hasta el final (como suelen hacer los niños)", se lee en la descripción.

Foto: Urban Outraged

Otro producto es "La bota de Meg", que de acuerdo con la marca, es uno de los artículos más populares, ya que cada una "tiene sus propios toques especiales" al estar elaborada con partes diferentes de la joven.

"Con cada patada y grito venían muchos golpes con martillos para garantizar que el cuero se mantuviera suave y flexible. Logramos limpiar la mayor parte de la sangre, pero se puede esperar una gota ocasional como resultado del proceso artesanal".

Foto: Urban Outraged

Pero lo que realmente captó la atención de las personas, es "La chaqueta Avery", que permite apreciar parte del rostro de Avery, de tan solo 22 años.

"Llegó pre-bronceada y luego fue desollada mientras aún estaba viva, por lo que cualquier signo de estrés en la piel es incidental y debe tomarse como un signo de individualidad", se lee en la descripción de la prenda.

Foto: Urban Outraged

Para los amantes de lo reto, tienen su propio apartado "Vintage Collection", con "La Chaqueta Ricky" y "La Bolsa Peter".

También hay vestidos, cinturones, zapatos, pantalones, bolsas y hasta crema hidratante, todos con un mensaje en común: alto al maltrato animal.

Foto: Urban Outraged

Foto: Urban Outraged

Foto: Urban Outraged

Foto: Urban Outraged

Foto: Urban Outraged

Foto: Urban Outraged





¿Quién es PETA y qué hace?

PETA es la organización más grande del mundo a favor de los derechos animales, enfocada en cuatro áreas en donde se explota a estos seres vivos en beneficio humano: laboratorios, industria alimenticia, comercio de ropa y en el negocio del entretenimiento.

Actualmente, la organización cuenta con 6.5 millones de miembros y se encarga de difundir un mensaje global para detener estas prácticas donde, a través de investigaciones, aseguran que los animales se ven gravemente afectados.

"Trabajamos en una variedad de otras cuestiones, incluyendo la cruel matanza de roedores, aves y otros animales que a menudo son considerados plagas, así como en la crueldad hacia los animales domesticados".