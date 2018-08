Roya Mahboob, la princesa de la tecnología

Crecer en Afganistán de finales del siglo XX no fue sencillo, y menos para una mujer. Una sociedad que deja a las mujeres la única opción de ser esposa sumisa, y vamos, ni siquiera la oportunidad de elegir a su marido. De ser emprendedora, mejor ni hablamos.

A este escenario se enfrentó Roya Mahboob, quien a sus 29 años puede presumir algo que muy pocas personas pueden, ser la fundadora de una empresa de tecnología, Afghan Citadel Software, que al año factura 400 mil euros.

El camino para lograr eso no fue sencillo, ya que Roya tuvo que pasar por muchos tragos amargos como el exilio de su país o la frustración de no tener con quién trabajar para crear su empresa, pero al final del día ya puede presumir que formó parte del primer equipo afgano en participar en una competencia internacional de robótica y que apareció en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo de la revista Time en su edición 2013.

“La imaginación es poderosa, no se den por vencidos ni por vencidas, hay que ser resistentes con sus sueños”, dice sin titubear cuando platicó con El Sol de México.

De visita en nuestro país, Roya Mahboob tuvo la oportunidad de hablar con alumnos de la Universidad Panamericana de la Ciudad de México, y ahí también aprovechó para conversar con medios de comunicación a quienes relató cómo fue el camino para convertirse en un regente no sólo de la tecnología, sino de las mujeres de medio oriente que quieren ser más que una esposa encerrada en casa.

“Fueron tres barreras las que tuve que afrontar, la primera fue el capital para poner la empresa, la segunda fue lidiar con la corrupción y con el Gobierno que había, y la tercera fue la barrera tecnológica, ya que no había gente preparada”, dijo en entrevista con El Sol de México.

Mahboob recuerda que cuando ella era niña, los talibanes llegaron a su aldea y comenzaron a quemar libros. Una escena que recuerda con tristeza, pero en su momento en lugar de hundirla, la hizo comprender que la imaginación era más fuerte que los obstáculos.

Así, como si se tratara de una escena de la novela “Fahrenheit 451”, la aldea de Roya se había quedado sin libros, o al menos eso pensaron los talibanes, ya que Roya logró conseguir algunos libros viejos para leerlos. Sin embargo, el gran cambio llegó a la edad de 16 años cuando describió el internet.

“Mi viaje a la tecnología nació en mi imaginación. No quería aceptar que mi sueño era crecer y volverme esposa de alguien, sólo tenía libros viejos y sueños.

Cuando crecí descubrí un café internet, no me permitían entrar porque era niña, hasta que un día, antes de que abrieran, me dejaron entrar y vi todo lo que había imaginado”, platicó durante un encuentro con alumnos de Universidad Panamericana.

En una sociedad totalmente machista como la afgana, el internet se volvió una ventana para el mundo, uno que según Roya era exactamente como se lo había imaginado desde que hojeaba libros viejos que su familia conservó de la quema.

Sabedora que lo que ella se había imaginado era lo correcto, ahora se enfrentaría a su cruel realidad: las mujeres en Afganistán no podían ni siquiera pensar en ser independientes en su hogar, mucho menos aspirar a una carrera universitaria.

Ahora, un par de años después de llegar al continente americano, Roya no se ha olvidado de sus orígenes. Con las ganancias de su empresa fundó Digital Citizn Fund, una organización dedicada a educar a las niñas afganas por medio de la tecnología, con la esperanza de que su historia se replique cientos de veces.

Para Roya la tecnología no es sólo una pantallita en la palma de tu mano, sino la oportunidad de entender que afuera de tu casa, de tu comunidad, hay cientos de personas que tienen la misma idea, los mimos sueños que tú, y si se encuentran en un punto, pueden trabajar juntos para alcanzar los sueños.

Y es su mensaje que deja a los mexicanos, que la tecnología bien aplicada es la puerta para el desarrollo, para que niñas y niños puedan cumplir sus sueños, por más lejanos que sean. Y lo dice una mujer afgana que desafió su entorno para convertirse en un referente de la industria.