Actividades para hacer con los niños en cuarentena (sin usar internet)

El 14 de marzo la Secretaria de Educación Pública (SEP) anunció la suspensión de clases, esta inactividad comenzó a partir del 20 de marzo y se retomará el 20 de abril, medida tomada para evitar que se propague aún más el covid-19.

Esta decisión ha puesto en dilema a los padres de familia, pues resulta un poco complicado mantener a los niños dentro de casa sin que se aburran , por eso te traemos una serie de actividades que podrán realizar juntos sin internet de por medio.

Una de las cosas en la que los especialistas han coincido es que debes mantener los horarios regulares, esto se refiere a que los niños deben dormirse y despertarse a la hora habitual, como si fuera un día normal de clases.

Es recomendable que le dediquen por lo menos una hora al estudio y tareas que previamente les dejaron en la escuela, para que no se atrasen.

Tomando esto en cuenta te sugerimos algunas ideas para pasar esta cuarentena con tus niños:

1.-Reparte las tareas del hogar: Depende de a la edad de los niños, puedes asignar actividades desde la limpieza, hasta la preparación de alimentos, aparte de que ayudan, aprenden los valores de la responsabilidad, la cooperación y el ser un poco más organizados. Para hacerlo más divertido, toma una hoja en blanco, una pluma y apunta las tareas que hay por hacer, luego recorta cada una de ellas, colócalas en una bolsa y cada integrante escoja al azar un recorte de lo que consistirá su tarea para ese día.

2.- Juegos de mesa: Uno de los grandes aliados para convivir en casa; además, activan la lógica, la estrategia y el razonamiento de los niños, es momento de sacar la lotería, el memorama y los rompecabezas que tienes guardados.

3.- Un súper chef: Cocinar en familia siempre es divertido y útil, pueden armar recetas, con los platillos favoritos de cada integrante o, mejor, inventar unos nuevos. Preparen platillos sencillos y nutritivos.

4. Taller de arte: Desde pintar un cuadro, realizar una escultura o decorar alguna prenda de vestir, pondrán a prueba su imaginación será posible; lo mejor no hace falta salir de casa para comprar algo basta con los materiales escolares, como crayolas, colores, pinturas, plastilina, pegamento, tijeras, etc. Además, es una oportunidad para reciclar botes, cajas, botones, ropa y demás cosas que ya no utilices,

5. Familia fitness: Puede que en tu casa no exista mucho espacio, pero eso no es pretexto para no estar en forma. Puedes colocar unas serie de hojas sobre el suelo para que los niños tengan que llegar de un punto a otro sin tocarlas. Puedes usar una cuerda para saltar, utilizar una colchoneta en el suelo puede servir para hacer volteretas, abdominales, ejercicios con las piernas, etc.

Cuando uno realiza actividades en conjunto el aprendizaje es más divertido, estos días de contingencia son una gran oportunidad de convivir con respeto y armonía, aprovechando el tiempo con los seres queridos.





